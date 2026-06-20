سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره برگزاری تورنمنت ۳ جانبه و وضعیت سرمربیگری اوسمار توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت برگزاری تورنمنت ۳ جانبه اظهار کرد: آخرین دستور سازمان لیگ برگزاری این ۲ بازی بوده است، به همین علت ما تمرینات خود را شروع کردیم و همه خارجی هایمان برگشتند و داریم حسابی تمرین می‌کنیم تا آماده مسابقات شویم. البته با وجود اینکه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعلام کردند که تصمیم هیئت رئیسه الزام آور است، اما هنوز رسما به باشگاه‌ها اعلام نکردند.

بازگشا درباره اینکه تیم‌های چادر ملو و گل گهر هنوز تمرینات خود را شروع نکردند و قرار است تیم چادر ملو از امروز تمرینات خود را شروع کند، گفت: خیلی عالی هست و هر چه سریعتر تمرینات خود را شروع کنند، تا ما ۲ بازی خوبی داشته باشیم و نماینده سوم کشورمان هم معرفی شود. کارگروه انتخاب نماینده سوم ایران در آسیا از همان روز اول اعلام کرد که قرار است تورنمنت ۳ جانبه برگزار شود. ما از زمانی که این پیشنهاد داده شد، این ریسک را کردیم که تمرینات خود را شروع کنیم .اگر تصمیم دیگری از سوی فدراسیون فوتبال گرفته شد باز ما تمرین کردیم. ریسک این هم هست که تورنمنت ۳ جانبه برگزار نشود، چون رسما اعلام نکردند. امیدوارم این مسابقات برگزار شود و یکی از بهترین مدل‌هایی هست که پیش رو داریم.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه چرا بازی‌های جام حذفی را به جای تورنمنت ۳ جانبه برگزار نکردند، بیان کرد: به هر حال فدراسیون فوتبال تا ۹ تیرماه فرصت دارد تا نمایندگان ایران در آسیا معرفی شوند و زمانی وجود ندارد تا ۸ مسابقه برگزار شود. ما که از ابتدا موافق برگزاری مسابقات چه لیگ برتر و چه جام حذفی بودیم و از همان زمانی که آتش بس شد، گفتیم مسابقات را برگزار کنند، اما تیم‌های مختلفی بیان کردند که ما آمادگی و پول نداریم. الان هم زمان زیادی نداریم و زمان خیلی محدود است و همین بازی‌ها هم در صورتی که در ۲ روز برگزار شود در نهایت می‌توانیم تیم سوم را در زمین مسابقه انتخاب کنیم.

او درباره اینکه تمرینات پرسپولیس زیر نظر چه کسی جلو می‌رود، گفت: تمرینات را زیر نظر اوسمار داریم ادامه می‌دهیم. در روز‌های ابتدایی، تمرینات زیر نظر کریم باقری انجام می‌شد. اوسمار و دستیاران و بازیکنان خارجی برگشتند و در تمرینات حضور دارند.

بازگشا درباره اینکه داستان مذاکره با مربیان جهت هدایت پرسپولیس برای فصل بعد است، گفت: فعلا ما داریم با اوسمار ادامه می‌دهیم تا تصمیم بعدی که مدیرعامل، هیئت مدیره باشگاه می‌گیرند. ما جلسات را برای تمدید قرارداد اوسمار داریم برگزار می‌کنیم. همچنین وارد جزییات مذاکره با اوسمار نمی‌شوم، چون ما داریم وارد مسابقات تورنمنت ۳ جانبه می‌شویم و بعد از آن در مورد فصل آینده تصمیم می‌گیریم.

او درباره اینکه گفته می‌شود که باشگاه پرسپولیس مبلغ ۱/۷ میلیون دلار با اوسمار بسته است و این موضوع مانعی برای به خدمت گرفتن اسکوچیچ است، گفت: نه، اعداد و رقم‌ها درست نیست و گمانه زنی رسانه هاست، اما قرارداد اوسمار مشروط به توافق طرفین است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه میزبان و میهمان تورنمنت ۳ جانبه مشخص شده‌اند، گفت: فدراسیون فوتبال طی صحبتی که داشتند بیان کردند که این تورنمنت در زمین بی طرف برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این تورنمنت قطعی نشده است، ما هم نمی‌دانیم کجا برگزار می‌شود.