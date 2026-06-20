سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که دوست دارد در این تیم بماند و قراردادش اتوماتیک وار تمدید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا درباره عملکرد ۲ شاگرد خود در بازی ایران و نیوزیلند در جام جهانی اظهار کرد: به نظر من میلاد محمدی می‌توانست خیلی بهتر مقابل نیوزیلند بازی کند، چون پتانسیلش را دارد. شاید اگر علی علیپور بیشتر تو محوطه جریمه می‌ماند بیشتر می‌توانست روی دفاع نیوزیلند فشار بیاورد، اما در کل کمک کرد.

اوسمار درباره وضعیت تمدید قراردادش با باشگاه پرسپولیس گفت: دوست دارم در پرسپولیس بمانم. علتی که برگشتم همین بود وگرنه می‌توانستم برنگردم. من انعطاف هم نشان دادم، تمدید قرارداد من اتوماتیک باید از سوی باشگاه پرسپولیس انجام شود.

او درباره اینکه گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس خواستار تخفیف قراردادش شده است؟ باین کرد: من نرمش نشان دادم. طرفداران بدانند دوست دارم بمانم. من سرمربی پرسپولیس هستم تا روزی که باشگاه بگویند تو را نمی‌خواهیم.

سرمربی پرسپولیس اظهار کرد: من مربی برزیلی هستم، در آنجا با سه باخت سرمربی عوض می‌کنند. اگر پرسپولیس سرمربی جدید بیاورد، ناراحت می‌شوم و دوست دارم بمانم، اما به هر حال آنها شاید گزینه بهتر دارند.

او افزود: هنوز فصل تمام نشده و قراداد دارم و تورنمنت ۳ جانبه مانده است. برای فصل آینده یک آپشن تمدید قرارداد داشتم، اما به خاطر جنگ، باشگاه‌ها بودجه را کاهش داده‌اند. داریم سعی می‌کنیم تمدید را جور دیگری انجام دهیم.