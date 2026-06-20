سرمربی تیم فوتبال چادرملو از شروع تمرینات این تیم برای آمادگی جهت تورنمنت ۳ جانبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید اخباری سرمربی تیم فوتبال چادر ملو درباره اینکه ابلاغیه‌ای برای برگزاری تورنمنت ۳ جانبه صورت گرفته است، اظهار کرد: ابلاغ نشده است، اما طبق مصوبه نامه‌ای که هیئت رئیسه تصویب کرده است، ما باید این قانون را تمکین کنیم. با توجه به خواسته مدیرعامل باشگاه قرار است از امروز تمرینات خود را شروع کنیم تا برای بازی ۵ تیرماه آماده شویم. برگزاری تورنمنت ۳ جانبه را به رای کمیته استیناف منوط کردند و ما هم مجبوریم که تمکین کنیم. پرسپولیس زودتر تمرینات خود را شروع کرد.

اخباری گفت: فراخوان به بازیکنان دادیم تا از امروز در تمرینات چادر ملو حضور پیدا کنند تا آماده تورنمنت ۳ جانبه شویم. کلا وقتی بازی‌ها تمام می‌شود عملا بازیکن از فرم بدنی خارج می‌شود و تمرین گروهی با تمرین شخصی فرق می‌کند. تصمیمی که گرفته شده و باید تمکین کنیم.