باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد اسفندیار پور مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت مهدی تارتار اظهار کرد: قرارداد این مربی را تمدید کردیم و فصل آینده هم در خدمت تارتار هستیم.

اسفندیار پور درباره اینکه از رای کمیته استیناف خبر دارد، گفت: نه، باشگاه چادر ملو درخواست داشتند که این پرونده در کمیته استیناف بررسی شود و ما هم مدارک خود را ارائه می‌دهیم تا این کمیته بررسی کند.

مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان درباره اینکه درست است مهدی تیکدری به پرسپولیس پیوسته است، گفت: تصور می‌کنم که گمانه زنی رسانه‌ای باشد تا اینکه این بازیکن قرارداد بسته باشد، چون هنوز نقل و انتقالات شروع نشده است. البته برای فصل بعد می‌شود مذاکره کرد. به هر حال تیکدری یکی از بازیکنان خوب ما بوده است و خودش هم می‌داند و در بین گزینه‌های ما هم هست. حتما تیکدری مصلحت خودش را تشخیص داده و شرایط گل گهر هم به خوبی می‌داند.

او درباره اینکه باشگاه گل گهر در تورنمنت ۳ جانبه شرکت می‌کند، بیان کرد: قبلا جواب این سوال را دادیم و دیگر نمی‌خواهیم به این موضوع بپردازیم. فعلا ما قرار نیست که تمرین کنیم تا رای کمیته استیناف و برنامه بازی‌های جام حذفی اعلام شود.

اسفندیار پور بیان کرد: تیم گل گهر فقط در مسابقات جام حذفی شرکت می‌کند، چون اعتقادمان این است که اگر قرار است بازی برگزار شود و توان برگزاری مسابقات وجود دارد، جام حذفی را برگزار کنند. ما قراری برای شرکت در تورنمنت ۳ جانبه نداریم.