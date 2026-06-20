تیم ملی فوتبال مراکش با یک گل از سد اسکاتلند گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- از گروه C مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال اسکاتلند و مراکش به مصاف هم رفتند.

مراکش بازی را طوفانی آغاز کرد و اسماعیل سایباری در دقیقه با شوتی پرقدرت دروازه اسکاتلند را باز کرد.

پس از این گل تلاش های اسکاتلند برای جبران گل خورده آغاز شد.

در نیمه اول علی رغم موقعیت های ۲ تیم توپی از خط دروازه ها رد نشد و نیمه اول‌ با برتری یک گله مراکش به پایان رسید‌.

بازیکنان اسکاتلند در نیمه دوم با انگیزه جبران گل خورده پا به میدان گذاشتند، اما آن ها هرچه زدند به در بسته خورد و درنهایت مراکش با یک گل به برتری رسید و ۴ امتیازی شد.

اسکاتلند نیز ۳ امتیازی ماند.