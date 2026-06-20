تیم ملی فوتبال برزیل با نتیجه مقتدرانه ۳ - ۰ از سد هائیتی گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور -  در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه C تیم ملی فوتبال برزیل به مصاف هائیتی رفت.

شاگردان کارلو آنچلوتی که در بازی قبلی خود مقابل مراکش با تساوی ۱ - ۱ متوقف شده بودند مقابل هائیتی از ابتدا بازی را هجومی آغاز کردند.

در دقیقه ۲۲ وینیسیوس  جونیور در محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد که دروازه بان هائیتی توپ را دفع کرد، اما در ریباند متئوس کونیا دروازه را باز کرد.

در دقیقه ۳۵ وینیسیوس جونیور از میانه میدان حرکتی پا به توپ را آغاز کرد و با پاس عمقی متئوس کونیا را صاحب توپ کرد و او موفق شد گل دوم خودش  و سلسائو را به ثمر برساند.

در دقیقه ۲+۴۵ پاس دیدنی لوکاس پاکتا پشت مدافعان هائیتی به وینیسیوس جونیور رسید و او با  ضربه بغل پای ساده دروازه را باز کرد تا شاگردان کارلتو در نیمه اول با پیروزی به رختکن بروند.

در نیمه دوم نیز برزیلی ها تیم برتر میدان بودند.

در دقیقه ۷۷ اندریک توانست دروازه هائیتی را باز کند، اما داور گل او را به دلیل قرارگیری در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد.

در نهایت این دیدار با برتری ۳ - ۰ برزیل به پایان رسید.

سلسائو با این پیروزی ۴ امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در رده نخست گروه C قرار گرفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جام جهانی ، برزیل ، هائیتی ، وینیسیوس جونیور ، کارلو آنچلوتی
خبرهای مرتبط
آنچلوتی: نیمار برای بازی مقابل اسکاتلند آماده است
جام جهانی ۲۰۲۶؛
آمریکا ۲ - ۰ استرالیا/ صعود شاگردان پوچتینو قطعی شد + فیلم
زمان نشست خبری سرمربی پیش از بازی با بلژیک اعلام شد
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اسکاتلند ۰ - ۱ مراکش/ ارتش تارتان حریف شیرهای اطلس نشد + فیلم
داور بازی ایران و بلژیک مشخص شد
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
اوسمار: پرسپولیس برای هر تصمیمی آماده است؛ هدف ما سهمیه آسیاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
تیم ملی به لس‌آنجلس رفت
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
آلمان ۲ - ۱ ساحل عاج/ دنیز اونداف ناجی ژرمن ها شد + فیلم
بختیاری آخرین تکواندوکار مسافر ناگویا شد
آخرین اخبار
آلمان ۲ - ۱ ساحل عاج/ دنیز اونداف ناجی ژرمن ها شد + فیلم
ژاپن - تونس؛ شاگردان هروه رنار به دنبال انتقام‌گیری از سامورایی‌ها
جدال اکوادور و کوراسائو برای کسب نخستین برد
تیم ملی به لس‌آنجلس رفت
از تصمیم فدراسیون فوتبال برای شکایت از آمریکا تا درخشش رزمی‌کاران کشورمان در ترکیه + فیلم
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
بختیاری آخرین تکواندوکار مسافر ناگویا شد
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
رضایی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
خارجی‌های لیگ برتر نصف شدند
تأکید وزارت ورزش بر عبور از برنامه‌های نمایشی در حوزه جوانان
نخستین اعزام تاریخی دختران ایران به رقابت‌های رسمی ژیمناستیک هنری آسیا
بصارت‌دار: اردوی اردبیل، گام مهمی در مسیر بازی‌های آسیایی است
ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا؛ مدال برنز بر گردن احمدکهنی
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
لیست اعزامی تیم ملی فوتسال بانوان به مسابقات کافا مشخص شد
پایان آماده‌سازی ملی‌پوشان فوتسال بانوان برای مسابقات کافا
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
کاراته قهرمانی آسیا؛ کومیته تیمی بانوان ایران فینالیست شد/ کسب سهمیه جهانی
برنامه ریزی جامعه ورزش برای حضور منسجم در مراسم تشییع قائد امت
کاپ نایب‌ قهرمانی ۲۰۱۴ جهان به ایران برمی‌گردد
هشدار رسانه‌های بلژیکی درباره ضعف دفاعی پیش از بازی با ایران
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود