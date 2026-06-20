تیم ملی فوتبال برزیل با نتیجه مقتدرانه ۳ - ۰ از سد هائیتی گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه C تیم ملی فوتبال برزیل به مصاف هائیتی رفت.

شاگردان کارلو آنچلوتی که در بازی قبلی خود مقابل مراکش با تساوی ۱ - ۱ متوقف شده بودند مقابل هائیتی از ابتدا بازی را هجومی آغاز کردند.

در دقیقه ۲۲ وینیسیوس جونیور در محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد که دروازه بان هائیتی توپ را دفع کرد، اما در ریباند متئوس کونیا دروازه را باز کرد.

در دقیقه ۳۵ وینیسیوس جونیور از میانه میدان حرکتی پا به توپ را آغاز کرد و با پاس عمقی متئوس کونیا را صاحب توپ کرد و او موفق شد گل دوم خودش و سلسائو را به ثمر برساند.

در دقیقه ۲+۴۵ پاس دیدنی لوکاس پاکتا پشت مدافعان هائیتی به وینیسیوس جونیور رسید و او با ضربه بغل پای ساده دروازه را باز کرد تا شاگردان کارلتو در نیمه اول با پیروزی به رختکن بروند.

در نیمه دوم نیز برزیلی ها تیم برتر میدان بودند.

در دقیقه ۷۷ اندریک توانست دروازه هائیتی را باز کند، اما داور گل او را به دلیل قرارگیری در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد.

در نهایت این دیدار با برتری ۳ - ۰ برزیل به پایان رسید.

سلسائو با این پیروزی ۴ امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در رده نخست گروه C قرار گرفت.