باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وبسایت آکسیوس روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که فرستادگان ارشد دولت ترامپ پیش از مذاکرات احتمالی با ایران در مورد یک توافق هستهای بالقوه، به سوئیس سفر کردهاند. بر اساس این گزارش، استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، در راه سوئیس بود و جرد کوشنر، فرستاده ریاستجمهوری، نیز از قبل وارد این کشور شده است.
گزارش حاکی از آن است که انتظار میرفت مذاکرات بین واشنگتن و تهران از روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیریهای جاری بین اسرائیل و حزبالله در لبنان به تعویق افتاده است. هنوز مشخص نیست که این گفتوگوها چه زمانی میتوانند آغاز شوند.
به گفته منابع آکسیوس، انتظار میرفت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه به سوئیس سفر کند، هرچند این برنامهها همچنان ممکن است تغییر کند. یک منبع از یکی از کشورهای میانجی نیز گفت که عراقچی به چندین همتای خود گفته است که ایران آتشبس در لبنان را برای روند دیپلماتیک ضروری میداند و میتواند برای مذاکرات ایران و آمریکا «تعیینکننده» باشد. منبع دیگری نیز گفت که مقامات ایرانی میخواهند قبل از سفر به سوئیس، شاهد برقراری آتشبس باشند.
منبع: آناتولی