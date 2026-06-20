وب‌سایت آکسیوس گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ارشد دولت ترامپ، برای مذاکرات احتمالی با ایران در مورد توافق هسته‌ای به سوئیس سفر کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت آکسیوس روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که فرستادگان ارشد دولت ترامپ پیش از مذاکرات احتمالی با ایران در مورد یک توافق هسته‌ای بالقوه، به سوئیس سفر کرده‌اند. بر اساس این گزارش، استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، در راه سوئیس بود و جرد کوشنر، فرستاده ریاست‌جمهوری، نیز از قبل وارد این کشور شده است.

گزارش حاکی از آن است که انتظار می‌رفت مذاکرات بین واشنگتن و تهران از روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیری‌های جاری بین اسرائیل و حزب‌الله در لبنان به تعویق افتاده است. هنوز مشخص نیست که این گفت‌و‌گو‌ها چه زمانی می‌توانند آغاز شوند.

به گفته منابع آکسیوس، انتظار می‌رفت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه به سوئیس سفر کند، هرچند این برنامه‌ها همچنان ممکن است تغییر کند. یک منبع از یکی از کشور‌های میانجی نیز گفت که عراقچی به چندین همتای خود گفته است که ایران آتش‌بس در لبنان را برای روند دیپلماتیک ضروری می‌داند و می‌تواند برای مذاکرات ایران و آمریکا «تعیین‌کننده» باشد. منبع دیگری نیز گفت که مقامات ایرانی می‌خواهند قبل از سفر به سوئیس، شاهد برقراری آتش‌بس باشند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: استیو ویتکاف ، مذاکرات ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
گزارش بلومبرگ از تحرک نفتکش‌ها در خلیج فارس
نشست چهارجانبه منطقه‌ای در مصر همزمان با تعویق مذاکرات ایران و آمریکا
ترامپ: ادامه جنگ می‌توانست به رکود جهانی منجر شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
سوئیس: محيطى «قابل اعتماد» براى مذاکرات ايران و آمريكا فراهم می‌شود
ادعای ترامپ: در دوره ۶۰ روزه عوارضی در تنگه هرمز گرفته نمی‌شود
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
شهادت فیلمبردار الجزيره در حملات رژيم صهيونيستى به غزه
ترامپ روابط نزدیک‌تر با ايتاليا را رد كرد
آخرین اخبار
رئیس جمهور اوکراین «کوچولوی بی‌عرضه» خطاب می‌شد
از خیانت تا بی‌اعتمادی؛ رسانه‌های عبری علیه توافق ترامپ موضع گرفتند
ادعای ترامپ: در دوره ۶۰ روزه عوارضی در تنگه هرمز گرفته نمی‌شود
ادعاى زانسكى درباره حملات گسترده روسیه به اوكراين در روزهای آینده
شهادت فیلمبردار الجزيره در حملات رژيم صهيونيستى به غزه
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
شهباز شریف و عاصم منیر در رأس هیئت پاکستانی به سوئیس می‌روند
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
نماینده سابق کنگره: اسرائیل «رژیم قاتل» است و آتش‌بس را نقض می‌کند
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
شمار شهدای لبنانی از چهار هزار نفر گذشت
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
معاون ترامپ برای مذاکرات با ایران به سوئیس می‌رود
شمار شهداى امروز در جنوب لبنان به ٢٨ نفر رسيد
حزب‌الله: برای مقابله با اشغالگری تردید نخواهیم کرد
سوئیس: محيطى «قابل اعتماد» براى مذاکرات ايران و آمريكا فراهم می‌شود
ترامپ روابط نزدیک‌تر با ايتاليا را رد كرد
حملات مرگبار اسرائیل به لبنان؛ شهادت دست‌کم ۱۲ تن از بامداد امروز
ایران پیروز واقعی بازآرایی خاورمیانه است
شهید سلیمانی؛ فرمانده‌ای که ترامپ اعتراف کرد «تاریخ خاورمیانه را تغییر داد»
بولیوی پس از ۵۰ روز اعتصاب، حالت فوق‌العاده اعلام کرد
حزب‌الله: با وجود آتش‌بس، «حق کامل پاسخ» به حملات اسرائیل را داریم
پاکستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا طی یک یا دو روز آینده در سوئیس آغاز می‌شود
وزارت دفاع روسیه: ۱۴۴۰ سرباز اوکراینی در ۲۴ ساعت گذشته کشته شدند
اوباما منطق جنگ ترامپ علیه ایران را زیر سوال برد
هشدار مدودف درباره شکنندگی تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ نتانیاهو به دنبال تلافی است
دو انفجار کنار جاده در شمال غرب پاکستان؛ دست‌کم ۷ کشته
برخورد دو قطار در نزدیکی بدفورد انگلیس؛ یک کشته و چندین زخمی