باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش رسانه‌ها، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، قصد دارد هفته آینده سفری به کشور‌های حوزه خلیج فارس با توقف در کویت، امارات متحده عربی و بحرین داشته باشد. وب‌سایت آکسیوس این برنامه سفر را گزارش کرده است، هرچند یک مقام وزارت امور خارجه به آناتولی گفت که این نهاد «هیچ اعلامیه سفری در این زمان» ندارد.

این سفر یکی از بالاترین سطح تعاملات ایالات متحده با کشور‌های خلیج فارس را از زمان امضای یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران در اوایل این هفته رقم خواهد زد.

این یادداشت، فرآیند مذاکره ۶۰ روزه را با هدف پایان دادن به جنگ چهار ماهه‌ای که توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغاز شده بود، آغاز کرده است.

منبع: آناتولی