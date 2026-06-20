باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان حمل و نقل فدرال روسیه (روساویاتسیا) اعلام کرد که فرودگاههای ژوکوفسکی و دوموددوفو در مسکو محدودیتهای موقت پروازی اعمال کردهاند. همچنین پروازها در فرودگاه کالوگا در جنوب غربی پایتخت روسیه به طور موقت متوقف شدند.
این اقدامات به منظور تضمین ایمنی ترافیک غیرنظامی در بحبوحه درگیری با اوکراین انجام شد. حملات پهپادی گسترده اوکراین در روزهای اخیر مسکو را هدف قرار داده است که یکی از آنها باعث آتشسوزی در پالایشگاه نفت این شهر شد.
رئیسجمهور اوکراین، روز پنجشنبه اعلام کرد که حملات سنگین پهپادی به روسیه، تلافی حملهای است که به یک صومعه تاریخی در کییف آسیب رسانده است و اگر حملات ادامه یابد، «مسکو خواهد سوخت».
دهها پهپاد چند شب قبل مسکو را هدف قرار دادند و برای دومین بار در این هفته به پالایشگاه نفت پایتخت روسیه اصابت کردند.
منبع: تاس