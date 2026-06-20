حمله پهپادی به کشتی با پرچم پاناما در دریای سیاه یک کشته و دو زخمی برجای گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اداره دریایی پاناما اواخر روز جمعه اعلام کرد که در اثر حمله پهپادی به یک کشتی با پرچم پاناما در دریای سیاه، یک نفر از خدمه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این نهاد، این حادثه روز پنج‌شنبه رخ داده و یکی از ملوانان زخمی در وضعیت وخیمی به سر می‌برد. کشتی توانسته است به مسیر خود ادامه دهد.

اداره دریایی پاناما افزود که پروتکل‌های مربوطه را برای جمع‌آوری اطلاعات رسمی در مورد این حادثه فعال کرده و با طرف‌های درگیر در ارتباط است. این اداره مشخص نکرد که این حمله از کجا انجام شده است، اما به کشتی‌ها توصیه کرد از تردد در آب‌های اوکراین و روسیه در دریای سیاه و دریای آزوف در شمال خودداری کنند.

پاناما بزرگ‌ترین ثبت کشتی جهان را در اختیار دارد و حدود ۱۶ درصد از ناوگان تجاری جهان تحت پرچم آن حرکت می‌کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دریای سیاه ، کشتی باری ، پرچم پاناما
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