باشگاه خبرنگاران جوان؛ عارف رومینا اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات نوسازی لاستیک به مالکان ناوگان حملونقل عمومی کالا و مسافر، این سازمان با استفاده از سامانه «راه من» نسبت به ارسال پیامک و ثبت درخواست رانندگان فعال اقدام کرده است.
وی با تأکید بر اینکه مالکان ناوگان دارای پیمایش واقعی در سطح جادههای کشور بر اساس اسناد حمل (صورتوضعیت، بارنامه و راهنامه) مشمول دریافت تسهیلات نوسازی لاستیک هستند، بیان کرد: ناوگان دارای بیشترین پیمایش، ناوگان فعال در زمینه تخلیه کالاهای اساسی از بنادر و جابهجایی در سطح جادهها در ایام جنگ و همچنین ناوگان اتوبوسی فعال در عملیات جابهجایی زائران اربعین حسینی در اولویت پرداخت این تسهیلات قرار دارند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند درباره روند ثبت تقاضا و پرداخت تسهیلات به ناوگان مشمول، افزود: پس از ارسال پیامک اطلاعرسانی از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مالکان ناوگان با ثبت درخواست در سامانه راه من و تکمیل اطلاعات، نسبت به تعیین استان، شهر و بانک عامل مربوطه اقدام میکنند.
رومینا خاطرنشان کرد: با توجه به اتصال سامانه راه من به سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی و انتقال الکترونیکی درخواستهای ثبت شده از این طریق به بانکهای عامل، متقاضیان میتوانند با مراجعه به شعب بانکی و ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.
وی از ارسال پیامک اطلاعرسانی درباره پرداخت تسهیلات خرید لاستیک به ۲۷ هزار نفر از مالکان ناوگان حملونقل کالا و مسافر خبر و ادامه داد: تاکنون ۹ هزار و ۲۲۴ نفر با ثبتنام در سامانه راه من، درخواست خود را برای دریافت تسهیلات به ثبت رساندهاند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند با اشاره به پرداخت تسهیلات به تعدادی از متقاضیان، تأکید کرد: برخی از آنان نیز پس از مراجعه به بانک، در حال ارائه مدارک مورد نیاز و انجام فرآیند بانکی در این زمینه هستند.
رومینا گفت: مراجعه مالکان واجد شرایط از طریق سامانه راه من علاوه بر تسریع و تسهیل روند مراجعه متقاضیان به بانک، از پرداخت تسهیلات به مالکان فاقد شرایط جلوگیری کرده و موجب پرداخت آن به ناوگان دارای پیمایش و واجد شرایط (با رعایت اولویتهای یادشده) خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص روغن موتور رایگان به ناوگان حملونقل کالا که در ایام جنگ رمضان در جریان حمل کالاهای اساسی مورد نیاز از بنادر و جابهجایی آنها در سطح شبکه راههای کشور مشارکت داشتهاند، خبر داد.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند افزود: روغن موتور عرضهشده متناسب با میزان پیمایش ناوگان (۲ گالن ۲۰ لیتری برای ناوگان حمل کالای اساسی از بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) و چهار گالن ۲۰ لیتری برای ناوگان حمل کالای اساسی از بندر چابهار) تخصیص مییابد.
رومینا با اشاره به ارسال پیامک اطلاعرسانی برای ۱۴ هزار و ۵۰۰ راننده ناوگان مشمول، اظهار کرد: رانندگان ناوگان حمل کالا با مراجعه به سامانه راه من، فعالسازی گزینه تخصیص روغن و دریافت کد ارسالی، میتوانند به مراکز عرضه در استانهای محل سکونت خود مراجعه و نسبت به دریافت روغن موتور اقدام کنند.
وی بیان کرد: تاکنون ۵۳۰۴ درخواست (معادل ۱۱ هزار و ۱۴۴ گالن ۲۰ لیتری) ثبت و ۴۶۶۰ درخواست (معادل ۹۷۷۸ گالن) تحویل مراجعهکنندگان شده است، همچنین فرآیند تحویل روغن موتور برای ۶۴۴ متقاضی نیز در حال انجام است.