مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: علاوه بر تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی لاستیک روغن موتور به ناوگان فعال در تخلیه کالا‌های اساسی از بنادر کشور در جریان جنگ رمضان عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عارف رومینا اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات نوسازی لاستیک به مالکان ناوگان‌ حمل‌ونقل عمومی کالا و مسافر، این سازمان با استفاده از سامانه «راه من» نسبت به ارسال پیامک‌ و ثبت‌ درخواست رانندگان فعال اقدام کرده است.

وی با تأکید بر این‌که مالکان ناوگان‌ دارای پیمایش واقعی در سطح جاده‌های کشور بر اساس اسناد حمل (صورت‌وضعیت، بارنامه و راهنامه) مشمول دریافت تسهیلات نوسازی لاستیک هستند، بیان کرد: ناوگان دارای بیشترین پیمایش، ناوگان فعال در زمینه تخلیه کالاهای اساسی از بنادر و جابه‌جایی در سطح جاده‌ها در ایام جنگ و همچنین ناوگان اتوبوسی فعال در عملیات جابه‌جایی زائران اربعین حسینی در اولویت پرداخت این تسهیلات قرار دارند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند درباره روند ثبت تقاضا و پرداخت تسهیلات به ناوگان مشمول، افزود: پس از ارسال پیامک اطلاع‌رسانی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مالکان ناوگان‌ با ثبت درخواست در سامانه راه من و تکمیل اطلاعات، نسبت به تعیین استان، شهر و بانک عامل مربوطه اقدام می‌کنند.

رومینا خاطرنشان کرد: با توجه به اتصال سامانه راه من به سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی و انتقال الکترونیکی درخواست‌های ثبت شده از این طریق به بانک‌های عامل، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانکی و ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.

وی از ارسال پیامک اطلاع‌رسانی درباره پرداخت تسهیلات خرید لاستیک به ۲۷ هزار نفر از مالکان ناوگان‌ حمل‌ونقل کالا و مسافر خبر و ادامه داد: تاکنون ۹ هزار و ۲۲۴ نفر با ثبت‌نام در سامانه راه من، درخواست خود را برای دریافت تسهیلات به ثبت رسانده‌اند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند با اشاره به پرداخت تسهیلات به تعدادی از متقاضیان، تأکید کرد: برخی از آنان نیز پس از مراجعه به بانک، در حال ارائه مدارک مورد نیاز و انجام فرآیند بانکی در این زمینه هستند.

رومینا گفت: مراجعه مالکان واجد شرایط از طریق سامانه راه من علاوه بر تسریع و تسهیل روند مراجعه متقاضیان به بانک، از پرداخت تسهیلات به مالکان فاقد شرایط جلوگیری کرده و موجب پرداخت آن به ناوگان دارای پیمایش و واجد شرایط (با رعایت اولویت‌های یادشده) خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص روغن موتور رایگان به ناوگان حمل‌ونقل کالا که در ایام جنگ رمضان در جریان حمل کالاهای اساسی مورد نیاز از بنادر و جابه‌جایی آن‌ها در سطح شبکه راه‌های کشور مشارکت داشته‌اند، خبر داد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند افزود: روغن موتور عرضه‌شده متناسب با میزان پیمایش ناوگان (۲ گالن ۲۰ لیتری برای ناوگان حمل کالای اساسی از بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) و چهار گالن ۲۰ لیتری برای ناوگان حمل کالای اساسی از بندر چابهار) تخصیص می‌یابد.

رومینا با اشاره به ارسال پیامک اطلاع‌رسانی برای ۱۴ هزار و ۵۰۰ راننده ناوگان مشمول، اظهار کرد: رانندگان ناوگان حمل کالا با مراجعه به سامانه راه من، فعال‌سازی گزینه تخصیص روغن و دریافت کد ارسالی، می‌توانند به مراکز عرضه در استان‌های محل سکونت خود مراجعه و نسبت به دریافت روغن موتور اقدام کنند.

وی بیان کرد: تاکنون ۵۳۰۴ درخواست (معادل ۱۱ هزار و ۱۴۴ گالن ۲۰ لیتری) ثبت و ۴۶۶۰ درخواست (معادل ۹۷۷۸ گالن) تحویل مراجعه‌کنندگان شده است، همچنین فرآیند تحویل روغن موتور برای ۶۴۴ متقاضی نیز در حال انجام است.

 

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، کامیون
خبرهای مرتبط
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
آخرین اخبار
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
ضرورت خرید حمایتی روزانه ۳ هزار تن مرغ از سطح بازار
نخستین مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای طرح‌های ریلی صادر شد
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص داده شد
هدف‌گذاری تبدیل شهر فرودگاهی امام به «قطب نوآوری» در صنعت هوانوردی
سالانه ۲۰ میلیون تن غلات باید وارد شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
تضمین پایداری شبکه برق در اوج بار تابستان با دانش بومی؛ بازسازی ترانسفورماتور نیروگاه اصفهان به پایان رسید
مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
افزایش ۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بورس
فرصت راهبردی برای حضور ‌شرکت‌های ایرانی در بازار تاجیکستان
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
مصرف شکر در ماه محرم به ۲۸۰ هزار تن می‌رسد/ضرورت واردات ۷۵۰ هزار تن شکر در نیمه نخست سال
تحول در ارائه سرویس‌های مبتنی بر ICT در آینده نزدیک
حجم تعاملات ۴هزار میلیارد تومانی بین بانک مسکن و مخابرات تا دو سال آینده
افزایش بهره‌وری با اجرای قانون کاهش هزینه‌های اجتماعی
توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شبکه بانکی کشور کلید خورد
بانک مرکزی: نرخ سود هنوز تعیین تکلیف نشده است
مبلغ تسهیلات مسکن پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست/ برخی از سامانه‌های مسکن در شهر‌ها فعال نیستند
بانک مرکزی: بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نیست