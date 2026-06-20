باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا نوشت که ایالات متحده معتقد است اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس و یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، قصد توقف حملات خود به حزب‌الله را ندارد.

بر اساس ارزیابی‌های منابع اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل می‌خواهد عملیات نظامی خود را در لبنان ادامه دهد، حتی اگر این موضوع بر مذاکرات تهران و واشنگتن برای توافق نهایی صلح سایه بیندازد. این روزنامه نوشت که اسرائیل از یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران ناراضی است.

نیویورک تایمز همچنین گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تحت فشار شدید سیاسی داخلی برای ادامه عملیات علیه حزب‌الله قرار دارد. پیش از این، شبکه تلویزیونی N۱۲ اسرائیل به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده بود که اسرائیل و حزب‌الله بر سر توقف خصومت‌ها به توافق رسیده‌اند. در مصاحبه با آکسیوس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اطمینان داد که می‌تواند اسرائیل را از حملات جدید به لبنان منصرف کند.

روز چهارشنبه، وال استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ از تماس‌هایش با نتانیاهو خسته شده است، زیرا آنها همیشه حول محور بحث‌های نخست وزیر اسرائیل برای ادامه حملات به ایران و لبنان می‌چرخند. روز پنجشنبه، در بحبوحه گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی اسرائیل از توافق آمریکا و ایران، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، به اسرائیل توصیه کرد که به قدرتمندترین و احتمالاً آخرین متحد باقی مانده خود حمله نکند.

پیش از این در روز جمعه، رویترز گزارش داد که اسرائیل و حزب الله با آتش بس موافقت کرده‌اند که از ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ) روز جمعه به اجرا درآمد. ترامپ پس از امضای تفاهم نامه با ایران گفت که ایالات متحده انتظار دارد همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان، آتش بس کنند.

منبع: اسپوتنیک