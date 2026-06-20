باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در سوئیس با ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه این کشور، درباره توافق آمریکا و ایران و امنیت منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دو مقام در بورگن‌استوک برای گفت‌و‌گو درباره «تلاش‌های دیپلماتیک با هدف ارتقای امنیت و ثبات در منطقه» پس از امضای یادداشت تفاهم دیدار کردند. شیخ محمد در این دیدار «حمایت دوحه از آغاز مذاکرات بین آمریکا و ایران برای دستیابی به راه‌حل‌های پایدار برای مسائل حل‌نشده از طریق گفت‌و‌گو و ابزار‌های مسالمت‌آمیز» را تکرار کرد.

به گفته وی، چنین تلاش‌هایی «امنیت منطقه‌ای را تقویت، افق‌های جدیدی را برای همکاری، توسعه و رفاه گشوده و به منافع مشترک مردم منطقه و جهان خدمت خواهد کرد.»

منبع: الجزیره انگلیسی