کاریکاتور روز / بازتاب تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در قاب آثار کمال شرف

در گزارش پیش‌ِروی این هفته «کاریکاتور روز»، و در مرور تازه ایی به انتشار تفاهم نامه میان ایران و ایالات متحده آمریکا، سراغ نگاه هنرمندانه کمال شرف، کارتونیست نام آشنای یمنی، رفته‌ایم و از زاویه نگاه این کارتونیست برجسته یمنی، به تفاهم نامه میان تهران و واشینگتن و به آثارش جدید وی، در این همین باره، نگاهی می‌کنیم؛ آثاری که در آنها انسجام، اقتدار و همبستگی ایرانیان، با زبانی تصویری و هنری، به‌خوبی به نمایش گذاشته شده است. کارتونیست نام‌آشنای یمنی، با نگاهی عمیق و تیزبین، مفاهیم پیچیده سیاسی را به زبان تصویر و طنز ترجمه می‌کند و به بیانی قابل‌فهم و اثرگذار تبدیل می‌کند. این هنرمند بین المللی در آثاری تازه با بیانی تصویری و هوشمندانه، صلابت و همدلی ایرانیان و با زبانی هنرمندانه، قدرت، انسجام و همبستگی ایرانیان را در آثارش به تصویر می‌کشد. این گزارش تصویری، تلاشی است برای خواندن یک رویداد سیاسی از دریچه هنر کارتونیست‌ها و هنرمندان متعهد و شجاع عصر ما. شرف معتقد است هنر کاریکاتور سلاحی قدرتمند برای دفاع از عدالت و حمایت از مظلومان در جهان است. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی