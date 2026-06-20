رئیس‌جمهور لهستان به دلیل اختلافات جنگ جهانی دوم، بالاترین نشان دولتی اعطا شده به زلنسکی را پس گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، روز جمعه نشان عقاب سفید، بالاترین نشان دولتی لهستان را که به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعطا شده بود، پس گرفت. این تصمیم به دنبال خشم در لهستان بر سر اقدام اخیر کی‌یف در نامگذاری یک یگان نظامی به نام ارتش شورشی اوکراین صورت گرفت. مورخان و مقامات لهستانی این گروه ناسیونالیست را مسئول قتل عام ده‌ها هزار غیرنظامی لهستانی در ولهینیا و گالیسیا شرقی در طول جنگ جهانی دوم می‌دانند.

ناوروتسکی در بیانیه‌ای تأکید کرد که این اقدام متوجه دولت اوکراین است، نه مردم این کشور و تغییری در سیاست راهبردی لهستان در قبال اوکراین ایجاد نمی‌کند. وی گفت که لهستان از حمایت خود از اوکراین ادامه خواهد داد، زیرا تجاوز روسیه تهدیدی برای لهستان و تمام اروپا محسوب می‌شود.

پیش از این، سخنگوی وزارت امور خارجه لهستان اعلام کرده بود که این تصمیم «خاطره قربانیان را جریحه‌دار کرده» و تلاش‌ها برای آشتی تاریخی را تضعیف می‌کند. وزیر دفاع لهستان نیز این موضوع را عمیقاً نگران‌کننده توصیف کرد. ارتش شورشی اوکراین یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در روابط لهستان و اوکراین است. لهستان یکی از قوی‌ترین حامیان نظامی، سیاسی و بشردوستانه کی‌یف است، اما تنش‌ها بر سر تفسیر‌های رقیب از تاریخ جنگ، به طور دوره‌ای بروز کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کشور لهستان ، جنگ روسیه و اوکراین
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