کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی برای پایان هفته ثبت دمای ۴۰ و بالای ۴۰ درجه سلسیوس را در استان پیش بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی و گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور تا پایان هفته و به خصوص در روز‌های دوشنبه و سه شنبه وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی ساعات سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.

او افزود: همچنین در نقاط مستعد از جمله مرز شرقی، نواحی جنوب شرقی و برخی مناطق مرکزی طوفان گرد و خاک با احتمال ورود خسارت هم قابل پیش بینی است.

زارعی بیان کرد: به لحاظ دمایی روند افزایش نسبی دمای هوا را در این مدت پیش بینی می‌کنیم که در روز‌های پایانی هفته این افزایش محسوس خواهد بود و وقوع بیشینه دمایی حدود ۴۰ و بالای ۴۰ درجه را در روز‌های پایانی هفته انتظار داریم.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: در شبانه روز گذشته قهستان، آرین شهر و خضری دشت بیاض مشترکا با حداقل دمای ۱۷ درجه خنک‌ترین و دهسلم با حداکثر دمای ۴۲ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شده است.

او عنوان کرد: نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۳۳ و ۱۹ درجه ثبت شده است.

زارعی تصریح کرد: بیشترین وزش باد گزارش شده طی ۲۴ ساعت گذشته از ایستگاه درح به میزان ۸۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.