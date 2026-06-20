باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مصاحبه با وب‌سایت آکسیوس که روز جمعه پخش شد، ادعاذکرد که واشنگتن مخفیانه و در پوشش تاریکی شب، دست‌کم ۸۷ نفتکش را با اسکورت ناو‌های جنگی از تنگه هرمز عبور داده است. به ادعای ترامپ، این عملیات پس از آن امکان‌پذیر شد که ارتش آمریکا سامانه‌های راداری و دفاعی ایران را در اوایل درگیری «از کار انداخت».

وی افزود که نفتکش‌ها در یک عملیات مخفیانه و با خاموش بودن تمام چراغ‌ها حرکت می‌کردند و «هیچ‌کس» از مبدأ این نفت اطلاع نداشت. ترامپ گفت: «ساعت یک بامداد حرکت می‌کردیم، همه چراغ‌ها خاموش بود و ناوشکن‌های نیروی دریایی ما را همراهی می‌کردند.»

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز اخیراً اعلام کرده بود که عملیات «پروژه آزادی» (Project Freedom) توانسته ۱۲۵ میلیون بشکه نفت را از این تنگه عبور دهد. ترامپ در جمع اعضای نیروی هوایی آمریکا نیز گفت که نفتکش‌ها به گونه‌ای از تنگه خارج می‌شوند که «تا به حال مانند آن دیده نشده بود» و افزود که «نفت همه جا پخش شده است.»

اولتیماتوم ۶۰ روزه به ایران

ترامپ با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که با ایران امضا شده است، بار دیگر زبان به تهدید گشود و هشدار داد که ایران ۶۰ روز فرصت دارد تا به توافق نهایی دست یابد، در غیر این صورت با عواقبی مواجه خواهد شد و جریان نفت از تنگه متوقف خواهد شد. ترامپ گفت: «ما اخیرا توافقی را امضا کردیم. شصت روز - آنها باید به توافق برسند؛ در غیر این صورت، کار‌هایی انجام خواهیم داد که آنها را خوشحال نخواهد کرد. فکر نمی‌کنم به آن نقطه برسد... اگر این کار را بکنیم، دیگر شاهد جریان نفت از تنگه نخواهید بود.»

ترامپ ادعا کرد که «هیچ محدودیتی» برای قدرت خود ندارد

او جنگ با ایران را نشان‌دهنده محدودیت‌های قدرت خود ندانست و با وجود توافق صلحی که بسیاری آن را ضعیف می‌دانند، اصرار کرد که «هیچ محدودیتی» وجود ندارد.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا این درگیری محدودیت‌های قدرت سیاسی و نظامی او را نشان داده است، ادعا کرد: «هیچ محدودیتی وجود ندارد... من هنوز آن درس را یاد نگرفته‌ام. می‌دانم که محدودیت وجود دارد، اما می‌دانید، هیچ محدودیتی وجود ندارد. ما آنها را کاملاً از نظر نظامی شکست دادیم.» وی مدعی شد که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا عامل کلیدی در این درگیری بوده است.

ترامپ در ادامه لفاظی های خود یادداشت تفاهم آمریکا و ایران را «احتمالاً تسلیم بی‌قید و شرط» خواند و گفت که می‌تواند آتش‌بس شکننده را حفظ کرده و اسرائیل را از حمله به لبنان باز دارد. با وجود آتش‌بس با میانجی‌گری آمریکا، بنیامین نتانیاهو از خروج نیرو‌های اسرائیلی از لبنان خودداری کرده است. تهران نیز مذاکرات صلح را به تعویق انداخته است. بعداً در همان روز، رویترز گزارش داد که حزب‌الله و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا و قطر به آتش‌بس رسیده‌اند، اما هیچ‌یک از طرفین این موضوع را تأیید نکرده‌اند. تهران تأکید کرده است که مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس به تعویق افتاده است و «فوری» نیست.

منبع: آر تی