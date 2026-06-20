باشگاه خبرنگاران جوان - یک نظرسنجی جدید از مؤسسه پولیتیکو نشان می‌دهد بدبینی گسترده‌ای درمیان شهروندان ایالات متحده نسبت به روایت‌های دولتی وجود دارد. این پژوهش توسط مؤسسه «پابلیک فرست» در بازه زمانی ۹ تا ۱۱ می (۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت) انجام شده و ۲هزار و ۶۵ بزرگسال آمریکایی به صورت برخط در آن شرکت داشته‌اند. بنا بر این گزارش اگرچه این بدبینی در طول سالیان متمادی شکل گرفته؛ اما بزرگ‌ترین شکاف‌ها زمانی نمایان می‌شوند که ماجرا به دونالد ترامپ مرتبط باشد.

نه عمومی به روایت رسمی

نظرسنجی پولیتیکو با صراحت نشان می‌دهد بی‌اعتمادی به روایت‌های رسمی به یک پدیده فراگیر تبدیل شده؛ اما جالب‌ترین نکته اینجاست که این بی‌اعتمادی، وقتی پای دونالد ترامپ به میان می‌آید، رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گیرد.

برای بسیاری از آمریکایی‌ها، «داستان رسمی» دیگر تمام ماجرا نیست. آنچه زمانی به حاشیه‌نشینان سیاسی و طرفداران تئوری‌های توطئه نسبت داده می‌شد -مثل این باور که انتخابات دزدیده می‌شود، واکسن‌ها حاوی ریزتراشه هستند یا فرود بر ماه یک صحنه‌سازی بوده- امروزه به طرز چشمگیری در میان جریان‌های اصلی جامعه نفوذ کرده است. به نظر می‌رسد ظهور دونالد ترامپ و تغییراتی که او در ساختار قدرت ایجاد کرده، در این تحول، نقشی کلیدی داشته و دری را گشوده که پیش‌تر بسته بود.

بر اساس نظرسنجی تازه‌ای که مؤسسه پولیتیکو ماه گذشته انجام داده، بیشتر مردم آمریکا بر این باورند که دولت در مورد طیف گسترده‌ای از رویدادهای مهم سیاسی و جهانی، صادق نبوده است. این تردیدها در میان دموکرات‌ها حتی بیشتر هم هست؛ تا حدی که می‌توان آن را بازتابی از احساس به حاشیه‌ رانده شدن این گروه در واشنگتنِ تحت سلطه جمهوری‌خواهان دانست.

اما پیامدهای این بی‌اعتمادی فقط به افکار عمومی محدود نمی‌شود. برای نمونه، پرسش‌های بی‌پاسخ درباره منشأ ویروس کووید۱۹موجب شده موج مخالفت با محدودیت‌های دوران همه‌گیری بیشتر شود. همچنین به نظر عموم تئوری‌های توطئه درباره حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره، به اهرمی برای آزادی شورشیان در جناح راست تبدیل شده است. یا مثلاً اختلافات بر سر پرونده‌های اپستین، چنان شکافی در ائتلاف وفاداران به ترامپ ایجاد کرده که رئیس‌جمهور را به کنار گذاشتن یکی از نزدیک‌ترین متحدانش؛ یعنی مارجوری تیلور گرین واداشته، او را به حمله علیه توماس ماسی -نماینده کنتاکی که ماه گذشته در انتخابات مقدماتی شکست خورد- کشانده و در نهایت اعتمادش را نسبت به پام باندی، دادستان کل سابق که اوایل امسال برکنار شد، از بین برده است.

از پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی خواسته شده حدس بزنند که چند درصد از آمریکایی‌ها معتقدند دولت «اغلب عمداً به مردم دروغ می‌گوید». پاسخ صحیح که شاید برای بسیاری تکان‌دهنده باشد، این است: ۵۷ درصد. این رقم نشان‌دهنده روندی نزولی است که طی نسل‌ها، اعتماد به کارآمدی سیاستمداران را با هر چرخه انتخاباتی بیشتر فرسایش داده است.

کدام حزب بدبین‌تر است؟

در پاسخ به این پرسش که کدام گروه بیشتر احتمال دارد چنین نظری داشته باشد، دموکرات‌ها با ۶۶ درصد در مقابل ۵۰درصد جمهوری‌خواهان، پیشتاز هستند. این یافته شاید برخلاف تصور رایج باشد که تئوری‌های توطئه را اغلب به جناح راست نسبت می‌دهد؛ اما توضیح آن ساده است: دموکرات‌ها در حال حاضر خود را در تقابل با رئیس‌جمهور و دولتی می‌بینند که کنترل آن در دست جمهوری‌خواهان است؛ بنابراین ابراز بی‌اعتمادی به روایت‌های دولتی برای آن‌ها بیشتر یک موضع‌گیری سیاسی علیه ترامپ محسوب می‌شود تا پذیرش باورهای حاشیه‌ای.

یک مثال گویا در این زمینه، ماجرای سوءقصد به ترامپ است. در حالی که ۲۹ درصد از رأی‌دهندگان ترامپ معتقدند دولت اطلاعات مهمی درباره این رویداد پنهان کرده یا روایت رسمی را مورد تحریف قرار داده، این رقم در میان رأی‌دهندگان کامالا هریس به ۴۰ درصد می‌رسد. این الگوی آشنا پس از تیراندازی در تجمع باتلر، پنسیلوانیا، که با یک سوءقصد دوم در فلوریدا همراه شد، به سرعت در فضای مجازی گسترش یافت و شکاف حزبی را بیش از پیش نمایان کرد.

همین شکاف در مورد تیراندازی در ضیافت سالانه خبرنگاران کاخ سفید نیز دیده می‌شود؛ اتفاقی که پس از آن، ضارب مظنون به چندین فقره جرم از جمله اقدام به سوءقصد به ترامپ متهم شد. در اینجا نیز رأی‌دهندگان هریس تقریباً دو برابر رأی‌دهندگان ترامپ گفتند که دولت جزئیات مهم را پنهان می‌کند.

بزرگ‌ترین شکاف حزبی بر سر کدام موضوع است؟

جالب اینجاست که بزرگ‌ترین فاصله میان دو گروه، نه بر سر سوءقصدها؛ بلکه بر سر پرونده‌های اپستین رقم خورده است. این شکاف ۴۸ درصدی در حالی است که تنها ۹ درصد از کل آمریکایی‌ها می‌گویند دولت در این زمینه کاملاً صادق بوده که پایین‌ترین سطح اعتماد در میان تمام موضوعات بررسی ‌شده است.

با وجود اینکه این پرونده موجب شد برخی از جمهوری‌خواهان سرسخت مثل مارجوری تیلور گرین، توماس ماسی، نانسی میس و لورن بوبرت از ترامپ فاصله بگیرند، نظرسنجی نشان می‌دهد اکثر هواداران وفادار به ترامپ(MAGA) همچنان معتقدند دولت یا کاملاً صادق بوده یا حداقل بخش اعظم حقیقت را گفته است. این موضوع نشان می‌دهد اعتماد یا بی‌اعتمادی به روایت‌های دولتی، بیش از هر چیز به این بستگی دارد که راوی کدام جناح سیاسی باشد.

شکاف‌های نسلی خطرناک‌تر از شکاف‌های حزبی

اما جالب‌ترین بخش نظرسنجی جایی است که شکاف‌های حزبی کمرنگ شده و به جای آن، شکاف نسلی خودنمایی می‌کند. برای نمونه، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت «برنامه‌های مخفی برای کشور دارد که اکثر مردم با آن مخالف‌اند؟»، ۷۵ درصد از افراد هجده تا بیست و چهار ساله پاسخ مثبت دادند، در حالی که این رقم در میان افراد شصت و پنج ساله و بالاتر به ۴۸ درصد کاهش می‌یابد.

این تفاوت را می‌توان به محیط اطلاعاتی متفاوتی نسبت داد که نسل‌های مختلف در آن رشد کرده‌اند. جوانان امروزی در عصر رسانه‌های اجتماعی و خوراک‌های خبری الگوریتم‌محور بزرگ شده‌اند که مدام آن‌ها را در معرض روایت‌های رقیب و متناقض قرار می‌دهند. این فضا اگرچه دسترسی به اطلاعات را بی‌سابقه کرده؛ اما در عین حال، اعتماد به مراجع سنتی قدرت را نیز به شدت تضعیف کرده است.

بزرگ‌ترین شکاف نسلی؛ اما مربوط به رویدادی است که بیش از نیم قرن پیش رخ داده؛ فرود بر ماه. در حالی که ۵۱ درصد از افراد شصت و پنج ساله و بالاتر می‌گویند دولت در این مورد کاملاً صادق بوده، این نسبت در میان گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال به تنها ۲۳ درصد می‌رسد. این الگو در مورد رویدادهای دیگر مانند ترور چارلی کرک و تیراندازی کاخ سفید نیز تکرار شده و نشان می‌دهد جوانان به طور کلی نسبت به نسل پیشین خود، بدبین‌تر و خواهان تغییر در وضعیت موجود هستند.

جالب است همین جوانان که زمانی تحت تأثیر شعارهای MAGA قرار گرفته بودند، اکنون به دلیل ناامیدی از اقتصاد، سیاست خارجی و وعده‌های عملی‌نشده ترامپ، شروع به فاصله گرفتن از او کرده‌اند؛ به ویژه مردان جوان که پیش‌تر جذب این جنبش شده بودند.

یک نقطه اشتراک؛ حملات ۱۱ سپتامبر

در میان همه این اختلاف‌ها، یک موضوع معدود وجود دارد که در آن آرای رأی‌دهندگان ترامپ و هریس به هم نزدیک می‌شود؛ حملات ۱۱ سپتامبر. در این مورد خاص، اختلاف نظر حزبی به حداقل می‌رسد و مؤید این نکته است که بدبینی شدید دموکرات‌ها بیشتر متوجه دولت و رئیس‌جمهور فعلی است تا نهادهای دولتی به طور کلی.

منبع: روزنامه قدس