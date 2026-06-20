سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: شهرستان زرندیه تحت نظارت این دانشکده، پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده شهری در مرکز کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جواندکتر نعمت الله عزیزی سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت:  برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع از مردادماه امسال به صورت رسمی در زرندیه اجرا می‌شود و این شهرستان به عنوان پایلوت دانشکده علوم پزشکی ساوه در فاز اجرای این طرح ملی انتخاب شده است.

وی با اشاره به اهداف این برنامه، افزود: پزشک خانواده با محوریت تقویت پیشگیری، مدیریت صحیح مراجعات و اجرای نظام ارجاع طراحی شده است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمانی مردم و ساماندهی خدمات سلامت ایفا کند.

عزیزی با تاکید بر اینکه سلامت مفهومی چندبعدی شامل ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است، خاطرنشان کرد: ارتقای سواد سلامت و آگاهی عمومی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های موفقیت این طرح محسوب می‌شود و رسانه‌ها در این مسیر نقش کلیدی دارند.

سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان اینکه شهرستان زرندیه به‌عنوان پایلوت این برنامه در حوزه دانشکده انتخاب شده است، گفت: در این طرح، ابتدا پزشک خانواده بیمار را ویزیت کرده و در صورت نیاز، از طریق نظام ارجاع به سطوح تخصصی هدایت می‌شود که این روند علاوه بر افزایش عدالت در سلامت، موجب کاهش پرداخت از جیب بیماران خواهد شد.

برچسب ها: پزشک حانواده ، طرح پایلوت
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زرندیه پایلوت اجرای پزشک خانواده شد