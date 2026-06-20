رئیس مرکز بهداشت نیکشهر با تأکید بر ضرورت توجه جدی به بیماری تب دنگی، گفت: پیشگیری مؤثرترین راه مقابله با این بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشه آئدس منتقل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - صیدی بلوچی  اظهار کرد: تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشه آئدس منتقل می‌شود و شناسایی به‌موقع علائم در کنار رعایت اصول بهداشتی نقش مهمی در پیشگیری و کنترل آن دارد.

وی با بیان اینکه این بیماری با علائمی همچون تب ناگهانی و بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل، درد پشت چشم‌ها، تهوع و استفراغ و بثورات پوستی بروز می‌کند، افزود: توجه به این نشانه‌ها برای تشخیص سریع بیماری ضروری است.

رئیس مرکز بهداشت نیکشهر با اشاره به اینکه پشه آئدس در آب‌های راکد تکثیر می‌شود، ادامه داد: حذف آب‌های راکد، جلوگیری از تجمع آب در ظروف و مخازن بدون درپوش و پاکسازی محیط از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

بلوچی استفاده از توری پنجره، پشه‌بند، مواد دافع حشرات و پوشیدن لباس‌های آستین‌بلند و روشن را از دیگر راهکارهای مؤثر در پیشگیری از ابتلا به این بیماری عنوان کرد.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت همگانی در کنترل بیماری‌های منتقله از پشه آئدس گفت: همکاری مردم در حذف کانون‌های احتمالی تکثیر پشه نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خطر شیوع دارد.

رئیس مرکز بهداشت نیکشهر همچنین از مردم خواست در صورت بروز علائم مشکوک، به‌ویژه پس از سفر به مناطق آلوده، از خوددرمانی پرهیز کرده و سریعا به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند چرا که سلامت جامعه در گرو آگاهی عمومی، پیشگیری و مشارکت همگانی است.

منبع علوم پزشکی چابهار 

برچسب ها: پشه آئدس ، علوم پزشکی
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