معاون شورای امنیت روسیه، در پستی در ایکس تصمیم لهستان در پس گرفتن نشان عقاب سفید از ولودیمیر زلنسکی را به سخره گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، در پستی در ایکس، از داقدام لهستان در پس گرفتن نشان عقاب سفید (بالاترین نشان لهستان) ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را به سخره گرفت و بار دیگر او را به نازی‌های آلمان مرتبط دانست.

مدودف نوشت: «رئیس‌جمهور لهستان سرانجام این منحط کی‌یفی که نازی‌ها را می‌پرستد، را از نشان عقاب سفید محروم کرد. مطمئنم این برای رئیس باندری‌ها مشکلی نخواهد بود - اکنون روی تی‌شرت سبزش جا برای صلیب آهنین هیتلر با برگ‌های بلوط طلایی بیشتر است.»

کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، پس از آنکه زلنسکی یکی از یگان‌های نظامی اوکراین را به نام ارتش شورشی اوکراین که متهم به جنایات جنگی علیه شهروندان لهستانی در جنگ جهانی دوم است، نامگذاری کرد، این نشان را که در سال ۲۰۲۳ به زلنسکی اعطا شده بود، پس گرفت.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، دیمیتری مدودف ، زلنسکی
خبرهای مرتبط
ادعاى زانسكى درباره حملات گسترده روسیه به اوكراين در روزهای آینده
ترامپ و زلنسکی در حاشیه اجلاس گروه هفت در فرانسه دیدار کردند
پوتین: پیشروی نیرو‌های ما متوقف‌شدنی نیست
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
ادعای ترامپ: در دوره ۶۰ روزه عوارضی در تنگه هرمز گرفته نمی‌شود
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
شهادت فیلمبردار الجزيره در حملات رژيم صهيونيستى به غزه
شمار شهداى امروز در جنوب لبنان به ٢٨ نفر رسيد
حزب‌الله: برای مقابله با اشغالگری تردید نخواهیم کرد
آخرین اخبار
رئیس جمهور اوکراین «کوچولوی بی‌عرضه» خطاب می‌شد
از خیانت تا بی‌اعتمادی؛ رسانه‌های عبری علیه توافق ترامپ موضع گرفتند
ادعای ترامپ: در دوره ۶۰ روزه عوارضی در تنگه هرمز گرفته نمی‌شود
ادعاى زانسكى درباره حملات گسترده روسیه به اوكراين در روزهای آینده
شهادت فیلمبردار الجزيره در حملات رژيم صهيونيستى به غزه
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
شهباز شریف و عاصم منیر در رأس هیئت پاکستانی به سوئیس می‌روند
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
نماینده سابق کنگره: اسرائیل «رژیم قاتل» است و آتش‌بس را نقض می‌کند
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
شمار شهدای لبنانی از چهار هزار نفر گذشت
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
معاون ترامپ برای مذاکرات با ایران به سوئیس می‌رود
شمار شهداى امروز در جنوب لبنان به ٢٨ نفر رسيد
حزب‌الله: برای مقابله با اشغالگری تردید نخواهیم کرد
سوئیس: محيطى «قابل اعتماد» براى مذاکرات ايران و آمريكا فراهم می‌شود
ترامپ روابط نزدیک‌تر با ايتاليا را رد كرد
حملات مرگبار اسرائیل به لبنان؛ شهادت دست‌کم ۱۲ تن از بامداد امروز
ایران پیروز واقعی بازآرایی خاورمیانه است
شهید سلیمانی؛ فرمانده‌ای که ترامپ اعتراف کرد «تاریخ خاورمیانه را تغییر داد»
بولیوی پس از ۵۰ روز اعتصاب، حالت فوق‌العاده اعلام کرد
حزب‌الله: با وجود آتش‌بس، «حق کامل پاسخ» به حملات اسرائیل را داریم
پاکستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا طی یک یا دو روز آینده در سوئیس آغاز می‌شود
وزارت دفاع روسیه: ۱۴۴۰ سرباز اوکراینی در ۲۴ ساعت گذشته کشته شدند
اوباما منطق جنگ ترامپ علیه ایران را زیر سوال برد
هشدار مدودف درباره شکنندگی تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ نتانیاهو به دنبال تلافی است
دو انفجار کنار جاده در شمال غرب پاکستان؛ دست‌کم ۷ کشته
برخورد دو قطار در نزدیکی بدفورد انگلیس؛ یک کشته و چندین زخمی