باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، در پستی در ایکس، از داقدام لهستان در پس گرفتن نشان عقاب سفید (بالاترین نشان لهستان) ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را به سخره گرفت و بار دیگر او را به نازی‌های آلمان مرتبط دانست.

مدودف نوشت: «رئیس‌جمهور لهستان سرانجام این منحط کی‌یفی که نازی‌ها را می‌پرستد، را از نشان عقاب سفید محروم کرد. مطمئنم این برای رئیس باندری‌ها مشکلی نخواهد بود - اکنون روی تی‌شرت سبزش جا برای صلیب آهنین هیتلر با برگ‌های بلوط طلایی بیشتر است.»

کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، پس از آنکه زلنسکی یکی از یگان‌های نظامی اوکراین را به نام ارتش شورشی اوکراین که متهم به جنایات جنگی علیه شهروندان لهستانی در جنگ جهانی دوم است، نامگذاری کرد، این نشان را که در سال ۲۰۲۳ به زلنسکی اعطا شده بود، پس گرفت.

منبع: اسپوتنیک