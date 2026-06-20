بر اساس اعلام هواشناسی استان سمنان گرد و خاک گسترده و گرمایی تا مرز ۴۰ درجه، مهمان شهروندان استان سمنان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز، آخرین شنبه بهار ۱۴۰۵، شاهد وزش باد‌های شدید در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود.

همزمان با وزش باد‌های شدید در استان سمنان شاهد گرد و خاک نیز خواهیم بود و در نواحی به خصوص غربی و صنعتی استان، کیفیت هوا به همین دلیل، کاهش پیدا خواهد کرد.

برای مرکز استان سمنان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک به خصوص در ساعات بعد از ظهر پیش بینی‌شده است، همچنین دمای هوا در شهرستان سمنان از امروز به مرور افزایش می‌یابد.

برای شاهرود در ساعات بعد از ظهر باد‌های شدید و گرد و خاک را شاهد هستیم بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان و شاهرود به ترتیب ۴۰ و ۲۸ درجه بالای صفر و ۳۶ و ۲۴ درجه بالای صفر اعلام شده است که به وضوح نشان از گرمتر شدن هوا دارد.

برای گرمسار آسمان صاف همراه با افزایش دمای هوا، گرد و خاک و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود مدل مشابهی که امروز و فردا در ایوانکی و آرادان نیز شاهدش خواهیم بود.

دامغانی‌ها هم امروز را با بادشدید شروع خواهند کرد سرعت وزش باد در این شهرستان طی ساعات عصر بیشتر هم می‌شود. در این شهرستان هم دمای هوا به مرور بالا می‌رود.

بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان ۳۸ و ۲۴ درجه بالای صفر و گرمسار ۷۱ و ۲۷ درجه بالای صفر اعلام شده است که گرمسار به این ترتیب بالاترین گرادیان یا همان اختلاف دمای روز و شب را نیز در بین چهار شهرستان شاخص استان به خود اختصاص می‌دهد.

برای شهمیرزاد و مهدیشهر، وزش باد، آسمان نیمه ابری همچنین گرد و خاک پیش بینی می‌شود در میامی هم از ساعات عصر وزش باد شدید را شاهد خواهیم بود و در سرخه وزش باد به گرد و خاک و کاهش دید افقی منجر می‌شود.

طی ۲۴ ساعت منتهی به جمعه یعنی روز گذشته سرعت وزش باد در ایوانکی به ۵۴ کیلومتر بر ساعت رسیده و از امروز در دامغان شاهد افزایش سرعت باد خواهیم بود.

سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته در سمنان و شاهرود ۴۳ کیلومتر بر ساعت، دامغان ۴۰ و میامی ۴۷ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است. در آهوان سرعت وزش باد ۴۰، مجن ۴۳، مهدیشهر ۴۰، بسطام ۴۳ و حسینیان هم ۴۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.