باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان‌پاک‌منش - منطقه ویژه اقتصادی در محدوده اشترینان و در مجاورت شهرک صنعتی شماره ۲ بروجرد قرار دارد و با برخورداری از زیرساخت‌های آب، برق، گاز، مخابرات، فیبر نوری و دسترسی مناسب به شبکه حمل‌ونقل، ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری صنعتی دارد. عملیات اجرایی این منطقه پس از سال‌ها پیگیری وارد فاز جدی شد و در سال‌های اخیر با راه‌اندازی گمرک اختصاصی و اعطای کد گمرکی مستقل، عملاً به یک مرکز جدید برای توسعه تجارت و صادرات در لرستان تبدیل شده است.

اهمیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد تنها به ایجاد زیرساخت‌های صنعتی محدود نمی‌شود؛ بلکه این منطقه به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی شمال لرستان شناخته می‌شود. مزایای قانونی مناطق ویژه اقتصادی از جمله تسهیل واردات مواد اولیه، معافیت‌های گمرکی، تسریع فرآیند‌های صادراتی و امکان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرایطی را فراهم کرده است که صنایع بزرگ معدنی و فلزی بتوانند با هزینه کمتر و رقابت‌پذیری بیشتر فعالیت کنند. مسئولان استان اعلام کرده‌اند که تاکنون هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این منطقه انجام شده و ده‌ها قرارداد واگذاری زمین صنعتی منعقد شده است.

پروژه فروسیلیس؛ گام بزرگ در زنجیره فولاد

در میان پروژه‌های در حال اجرای منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، واحد تولید فروسیلیس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فروسیلیس یکی از مهم‌ترین مواد اولیه صنایع فولاد، ریخته‌گری و تولید آلیاژ‌های خاص محسوب می‌شود. این محصول به عنوان اکسیژن‌زدا و آلیاژساز در فرآیند تولید فولاد کاربرد گسترده دارد و بخش مهمی از نیاز صنایع فلزی کشور را تأمین می‌کند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پروژه فروسیلیس بروجرد با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و پیش‌بینی شده است برای حدود ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند. این واحد از جمله نخستین پروژه‌های بزرگ مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به شمار می‌رود که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته و به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران اقتصادی شهرستان معرفی شده است.

با توجه به رشد صنعت فولاد ایران و نیاز روزافزون کارخانه‌های فولادسازی به فروسیلیس، این پروژه می‌تواند به یکی از واحد‌های راهبردی غرب کشور تبدیل شود.

پروژه فرومنگنز؛ حلقه مکمل صنایع فولادی

در کنار پروژه فروسیلیس، طرح تولید فرومنگنز نیز از جمله پروژه‌های مهم پیش‌بینی شده در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد است. فرومنگنز یکی از اصلی‌ترین فروآلیاژ‌های مورد استفاده در صنعت فولاد است که نقش اساسی در افزایش استحکام، مقاومت سایشی و بهبود خواص مکانیکی فولاد دارد.

اهمیت تولید فرومنگنز در ایران به دلیل نیاز گسترده صنایع فولادی بسیار بالاست. کشور سالانه حجم قابل توجهی از این محصول را مصرف می‌کند و توسعه واحد‌های داخلی تولید فرومنگنز می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخل، زمینه صادرات به کشور‌های منطقه را نیز فراهم کند.

در صورت بهره‌برداری کامل از واحد‌های فروسیلیس و فرومنگنز، بروجرد می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید فروآلیاژ در کشور تبدیل شود؛ جایگاهی که تاکنون عمدتاً در اختیار چند استان معدنی و صنعتی محدود بوده است.

آغاز اجرای ۱۷ پروژه و سرمایه‌گذاری هزاران میلیارد تومانی بخش خصوصی؛ پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه‌های میلیاردی فروآلیاژی در بروجرد

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفتکو با خبرنگار ما از روند رو به رشد سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد خبر داد و این منطقه را یکی از مهم‌ترین کانون‌های توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی در غرب کشور دانست.

عباس گودرزی در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اظهار کرد: تاکنون ۲۱ قرارداد واگذاری زمین و سرمایه‌گذاری در این منطقه به امضا رسیده که از این تعداد، عملیات اجرایی حدود ۱۷ پروژه آغاز شده و روند پیشرفت آنها رضایت‌بخش است.

وی با اشاره به استقبال گسترده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی بروجرد افزود: هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در این منطقه در حال انجام است که می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی شهرستان و استان ایفا کند.

گودرزی همچنین از وجود چند ابرپروژه صنعتی در این منطقه خبر داد و گفت: پروژه‌های فرومنگنز و فروسیلیس از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرا هستند که هر یک با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، به پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد رسیده‌اند.

نماینده بروجرد در مجلس با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی این طرح‌ها تصریح کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، زمینه برای توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده در منطقه فراهم خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و رفع موانع موجود، پروژه‌های یادشده تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند و فصل جدیدی از توسعه صنعتی و اقتصادی در بروجرد رقم بخورد.

منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در سال‌های اخیر به یکی از محور‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری در استان لرستان تبدیل شده و اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی در آن، نویدبخش آینده‌ای روشن برای تولید، اشتغال و توسعه پایدار این شهرستان است.

راه‌اندازی گمرک اختصاصی منطقه ویژه نیز این ظرفیت را ایجاد کرده که محصولات تولیدی بدون تشریفات پیچیده و با سرعت بیشتر به بازار‌های بین‌المللی صادر شوند.

منطقه ویژه اقتصادی بروجرد امروز به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای غرب ایران تبدیل شده است. تمرکز بر صنایع معدنی و فلزی، به‌ویژه پروژه‌های فروسیلیس و فرومنگنز، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به دنبال ایجاد یک قطب جدید فروآلیاژ در کشور هستند. اگر روند سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌ها با همین سرعت ادامه یابد، بروجرد می‌تواند در سال‌های آینده به مرکز تولید و صادرات محصولات استراتژیک مورد نیاز صنعت فولاد ایران و کشور‌های منطقه تبدیل شود؛ موضوعی که نه‌تنها برای اقتصاد لرستان بلکه برای توسعه صنعتی کشور نیز اهمیت راهبردی دارد.