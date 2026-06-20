به گفته رییس کل دادگستری استان کرمان، طرح کدینگ سوخت از ابتدا اشتباه بود و اجرای آن کرمان رادچار دردسر کرد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی -حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه که درسالن اجتماعات دادگستری استان کرمان با اشاره به شعار این هفته، سربازان عدالت همگام با ملت مبعوث شده، برگزارشد، گفت: برنامه‌های هفته قوه قضائیه را با نمازجمعه دیروز و میز خدمت آغازکرده و تا ۷ تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به همزمانی هفته قوه قضائیه با دهه اول محرم افزود: امیدواریم با تاسی از مقام سیدالشهدا بتوانیم بیشترین خدمت را به مردم عزادار سیدالشهدا ارائه کنیم.

وی گفت: جامعه حقوقی و قضایی استان نیز همراه با مردم مبعوث شده حدود ۱۰۰ شب درمیادین و خیابان‌های استان حضور دارند همچنین حضور یکپارچه قضات را روز گذشته درمیعادگاه‌های نمازجمعه داشتیم که حدود ۴۰۰ نفر از مردم در سراسراستان با قضات دیدار وگفتگو داشتند.

حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: دراین هفته از خانواده شهدای قضایی، قضات و کارکنان نمونه نیز تجلیل می‌شود که همزمان با همایش محوری قوه قضائیه ازقریب ۱۵۰ تن از افراد تاثیرگذارقضایی استان تجلیل خواهد شد.

وی گفت: نشست با فعالان اقتصادی استان به میزبانی اتاق بازرگانی، آیین آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، سرکشی قضات از زندان‌های استان، نشست شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان استان، دیدار با خانواده کارکنان دستگاه قضایی استان از دیگر برنامه‌های ما در این هفته هستند.

وی همچنین از ادامه طرح هرمسجد یک حقوقدان درمساجد خبر داد.

حجت الاسلام حمیدی با اشاره به فرامین ۵ سال قبل رهبرشهید به قوه قضائیه اظهار کرد: امروز ۵ سال از صدور این فرامین هشتگانه می‌گذرد که ازجمله آن فرامین عمل باقدرت به سند تحول و تعالی قوه قضائیه بود که ما با راهکار‌های کوتاه مدت تا بلندمدت برای رسیدن به آن تلاش کردیم و مجموعا ۵۵ درصد این فرمان درسطح ملی محقق شد.

وی بیان کرد: فرمان دوم جدیت درمبارزه با فساد بود که در این راستا باتوجه به تاکیدو جدیت رهبر شهید ۳۲ فرایند را در بحث سلامت قضایی اتحاذ کردیم.

وی تاکید کرد: در راستای فرامین رهبرشهید، سال گذشته ۲۲۰ هزار و ۶۹۶ نفرساعت آموزش برای ارتقا دانش قضایی کارکنان وضابطین قضایی و ۲۷ هزار نفرساعت ٱموزش برای قضات برگزار شد.

حمیدی تصریح کرد: امسال نیز ۸ هدف تعیین شد که ۴۸ برنامه برای رسیدن به آن تدارک دیده شد.

وی بیان کرد: علی رغم تمام تلاش‌ها همه ساله با حجم افزایش ورودی پرونده‌های قضایی رو‌به‌رو هستیم ۹۰۷ هزار و ۴۲۰ پرونده ورودی پارسال مابود که ۸۸۰ هزار پرونده رسیدگی شده که ۱۱ درصد نرخ رسیدگی بود.

حمیدی افزود: در واقع ۳۱۷ هزار پرونده یکتا داریم و بقیه پرونده‌ها درسیستم قضایی گردش چندباره داشت و وقت سیستم قضایی را گرفت.

وی با اشاره به نرخ رسیدگی ۹۷ درصدی پرونده‌ها در سال گذشته افزود: از ۵۷۲ هزار و ۶۶۹ رای در دادگاه‌های بدوی و دادسرا‌ها فقط ۴۱ هزار و ۵۳۵ رای اعتراض داشته است وبقیه مختومه شدند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در بحث اقناع سازی آرا درکشور رتبه سوم را داریم.

وی تصریح کرد: درجلسات شورای حفظ حقوق بیت المال پارسال ۶ جلسه با ۲۸ مصوبه داشتیم و از ۱۰۷۳ هکتار اراضی دولتی رفع تصرف شد که ۳ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن بود و تعداد متهمین این بحث ۱۲۴۰ نفر بودند.

بررسی مشکلات ۸۱ واحد تولیدی در آستانه تعطیلی

وی گفت: در راستای حمایت از تولید نیز از، ۵۹ واحد تولیدی بازدید کردیم که ۱۰۸ پرونده نیز تشکیل شد که برای ۸۱ واحد تولیدی نیز بررسی‌ها انجام و از نظر حقوقی وقضایی رفع مشکل شدند از تعطیلی ۷۰ واحد تولیدی نیز جلوگیری شد.

وی همچنین از برگشت به چرخه تولید ۶ واحد تولیدی تعطیل خبر داد و افزود:۲۷ هزار نفر در آستانه بیکاری بودند که خوشبختانه سرکار خود برگشتند وبرای ۱۹۵۶ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شد.

فعالیت کمیسیون عفو در دادگستری کرمان

حجت الاسلام حمیدی همچنین به فعالیت کمیسیون عفو استان اشاره کرد و افزود: پارسال ۱۰ جلسه داشتیم و ۲۳۸ پرونده در این حوزه رسیدگی و تعداد افرادی که مشمول عفو رهبری شهید قرارگرفتند ۴ هزار و ۱۶۶ نفر بود ۳۲۴ خانم و بقیه مرد بودند و درهمین راستا ۳۰۲ نفر آزادی از زندان داشتیم و تخفیف مجازات برای دیگر پرونده‌ها انجام شد.

وی اظهار کرد: در راستای فعالیت‌های ستاد دیه استان نیز ۳۴۷ نفر سال قبل آزاد شدند.

وی به برگزاری دادگاه‌های صلح در سطح استان اشاره کرد وگفت: ما ۵۶ شعبه دادگاه صلح در استان داریم و این دادگاه‌ها به ۱۶۰ هزار و ۴۶۸ پرونده رسیدگی کردند ونرخ رسیدگی ۹۹ درصد است در دادگاه صلح و پرونده‌های سازش نیز فقط مختص شورا‌های حل اختلاف هستند.

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: دادگاه خانواده هم اکنون علاوه بر ۹ شعبه مرکزی در ۶ شهرستان هم شعبه داردکه از امتیازات آن حضور یک قاضی مشاور زن در کنار قاضی خانواده است.

وی تاکید کرد: ۱۳۸ هزار و ۱۱۴ ملاقات مردمی با اعضای دستگاه قضایی پارسال انجام شد و تنها ۲ هزار و ۵۷ ملاقات با شخص رییس کل انجام شده است.

مخالف اجرای کدینگ سوخت بودیم

رییس شورای قضایی استان گفت: در بخش پرونده‌های مرتبطین رژیم صهیونیستی ۳۵ پرونده تشکیل شد و در این پرونده‌ها ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال حساب بانکی شناسایی و توقیف شده و روند توقیف حساب ادامه دارد.

حمیدی افزود: ۵ خودرو و دو موتور سیکلت نیز توقیف شده و در اموال غیرمنقول ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع واحد مسکونی یا ویلا و مغازه یازمین با کمک اداره اسناد استان توقیف شده است.

وی گفت: در پرونده تیراندازی میدان آزادی که منجر به زخمی شدن ۳ نفر شد، ۴ نفر در این راستا دستگیر شدند دوتن از آنان زن و شوهر بودند و اینها جرایمی، چون اقدام به محاربه و شروع به قتل را مرتکب شده و نیز گرایشات سلطنت طلبی داشتند که پرونده تشکیل و جلسه اخیر آن ۱۹ خرداد برگزار شده ومنتظریم مراحل پایانی پرونده در دادگاه انقلاب استان انجام شود.

وی بیان کرد:در تیراندازی به تجمعات مردمی رفسنجان نیز یک نفر شهید شد ۴ نفر تحت تعقیب قرار گرفته و دو نفر دستگیر شدند و ۲۵ خرداد قرار جلب دادرسی صادر و پرونده در دادگاه انقلاب مرکز استان رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: درخصوص معضل صف‌های طولانی بنزین که مورد نارصایتی مردم قرار گرفته است مساله را بررسی و پیگیری کردیم، از نظر ما اجرای طرح کدینگ در استان از ابتدا اشتباه بود البته با سامان دهی جایگاه‌ها از اول تیرماه که توسط استانداری کرمان و نهاد‌های مرتبط انجام می‌شود، طرح کدینگ نیز کنار رفته و حذف می‌شود.

وی افزود: در خصوص میدان هفت باغ که سال‌ها بدون فضاسازی و هیچ کار اجرایی رها شده اخیرا دادگستری کرمان ورود کرده است هرچند که دعوایی بین شهرداری و شرکت عمران بر سر تملک آن مطرح است، شهرداری کرمان، اما به این مساله ورود کرده است.

وی تصریح کرد: ما مجتمع قضایی با ۷ هزار متر زیربنا دور این میدان درحال ساخت داریم که به سامان دهی این ورودی شهر کمک می‌کند.

وی در خصوص ترک فعل مدیران گفت: ما با هر ترک فعلی نمی‌توانیم مقابله کنیم مگر این که طبق قانون جرم باشد و در چارچوب قانون مجازات برای آن تعیین شده باشد.