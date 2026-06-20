عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید آمریکا در صورت تکرار عهدشکنی، نه‌تنها به هدف خود نخواهد رسید بلکه با واکنش هوشمندانه ایران مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی دبیر هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا گفت: این پیام حاوی نکات راهبردی و دقیقی است و معظم‌له در این پیام، حمایت مجدد خود را از رئیس‌جمهور، اعضای شورای عالی امنیت ملی و تیم مذاکره‌کننده اعلام کرده‌اند و نشان دادند که کلیه جزئیات مذاکرات را با دقت تمام زیر نظر دارند.

نماینده مردم ایذه،باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس با یادآوری سابقه طولانی بدعهدی‌های آمریکا، این موضوع را یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های جامعه و مسئولان دانست و بیان کرد: جامعه مخالف اصل مذاکره نیست، چراکه این مسیر، ابزاری برای پیگیری حقوق ملت در عرصه سیاسی محسوب می‌شود، اما پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان از پایبندی واشنگتن به تعهداتش اطمینان حاصل کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آمریکا در صورت تکرار عهدشکنی، نه‌تنها به هدف خود نخواهد رسید بلکه با واکنش هوشمندانه ایران مواجه خواهد شد، اظهار کرد: نیروهای مسلح ما همواره در آمادگی کامل هستند و مردم نیز با بصیرتی مثال‌زدنی تحولات را دنبال می‌کنند.

ابراهیم‌پور با تاکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه حاشیه‌سازی برای تیم مذاکره‌کننده، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که تیم مذاکره‌کننده با قدرت و اقتدار کامل پای حقوق ملت ایران بایستد و کوچک‌ترین امتیازی از آن چشم‌پوشی نکند.

دبیر هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به ابعاد سه‌گانه تفاهم‌نامه، برجسته‌ترین بخش آن را اقتصادی دانست و گفت: این توافق می‌تواند بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی جهت بهبود معیشت مردم و جهش اقتصادی کشور فراهم آورد. 

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: در این تفاهم‌نامه بر مهار رژیم صهیونیستی توسط آمریکا تاکید شده و ترامپ نباید اجازه دهد اقدامات تحریک‌آمیز این رژیم، ثبات منطقه را برهم بزند، چراکه جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید، پاسخی قاطع و متقابل خواهد داد.

 

برچسب ها: مذاکره ایران و آمریکا ، توافق ایران و آمریکا
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