فرمانده انتظامی شهرستان قائنات از دستگیری سارق محصول زرشک در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محصول شاورزی زرشک در شهرستان قاینات، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی بخش سده شهرستان قاینات پس از تحقیقات مقدماتی و اقدامات پلیسی یک سارق را در این رابطه شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه سارق دستگیر شد.

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سرهنگ فولادی اظهار کرد: متهم با توجه به مستندات و شواهد موجود در بازجویی‌های پلیسی، به دو فقره سرقت محصولات کشاورزی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائنات بیان کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.