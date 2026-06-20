فرمانده انتظامی شهرستان قائنات از دستگیری سارق محصول زرشک در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محصول شاورزی زرشک  در شهرستان قاینات، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی بخش سده شهرستان قاینات پس از تحقیقات مقدماتی و اقدامات پلیسی یک سارق را در این رابطه شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه سارق دستگیر شد.

بیشتر بخوانید

سرهنگ فولادی اظهار کرد: متهم با توجه به مستندات و شواهد موجود در بازجویی‌های پلیسی، به دو فقره سرقت محصولات کشاورزی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائنات بیان کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: محصول کشاورزی ، دستگیری سارق
خبرهای مرتبط
افزایش ۴۶ درصدی تصادفات جرحی در زیرکوه
کشف ۳ فقره سرقت در قاین
کاهش ۱۷.۵ درصدی سرقت در خراسان جنوبی
کشف ۷ فقره سرقت در بیرجند
دستبند پلیس درمیان بر دستان سارق و مالخر ساختمان‌های نیمه کاره
دزدان گوسفند‌ها به دام پلیس افتادند
دستگیری سارقان اماکن خصوصی و منزل در طبس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
خیز نهبندان برای قطب اقتصادی شدن؛ از توسعه زیرساخت‌های آبی تا جهش در نهضت ملی مسکن
سارق زرشک به دام افتاد
دما به بالای ۴۰ درجه می‌رسد