همزمان با حضور تیم ملی ایران در جام جهانی، جام فوتبالی شهدای میناب هم به یاد پسران شهید میناب در محله کیانشهر تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از روز نخست جنگ تحمیلی سوم که شهادت مظلومانه کودکان میناب به دست آمریکایی‌ها جهان را تکان داد، کودک، بزرگسال، هنرمند، ورزشکار، پزشک، معلم، زن خانه‌دار و مرد کارگر، همه زبان به سخن گشودند و هر کدام با یک نقش آفرینی، انزجار خود از آمریکا و رژیم صهیونیستی را فریاد زدند.

در میان یادگاری‌های کودکان میناب از کوله پشتی تا دفتر و کتاب سوخته و گا‌ها لباس‌های تکه و پاره، یک پولیور آبی، شد ضامن بقای خون سرخ کودکان میناب در تاریخ. پولیور آبی و کتانی کرم ماکان نصیری نشانه‌هایی است برای آنکه دنیا راه را گم نکند و مرز حق و ناحق تا ابد مشخص بماند.

در این میان، فوتبالیست‌های خردسال و نوجوان محله کیانشهر در جنوب تهران هم با برگزاری مسابقات چهارجانبه دل‌های خود را به کودکان شهید جنوب ایران رساندند و به یاد پسر جاویدالاثر فوتبالیست ایران، در زمین توپ زدند.

پیمان قهرمانی سرمربی تیم منتخبین تهران و مسئول برگزاری جام «شهدای میناب» در خصوص جزئیات این مسابقه ورزشی در محله کیانشهر گفت: نام میناب هر لحظه، اشک را بر صورتمان جاری می‌کند، زیرا داغ میناب فراموش شدنی نیست؛ از همان روز‌های نخست جنگ که اسم مدرسه شجره طیبه بر سر زبان‌ها افتاد، تصمیم گرفتیم که با یک رویداد ورزشی، همدردی خود را با خانواده‌های شهدای میناب ابراز کنیم.

وی افزود: در همین راستا، مسابقات چهارجانبه در رده‌های سنی خردسال و نوجوان را طراحی و طی ۶ هفته بازی‌های رفت و برگشت را برگزار کردیم. خوشبختانه شرکت‌کنندگان و خانواده‌ها به خوبی از این رویداد استقبال کردند، زیرا آنها هم از عمق وجود برای کودکان به ویژه پسران میناب ناراحت بودند.

قهرمانی با اشاره به تاثیر روحی و روانی این مسابقات بر کودکان و نوجوانان اظهار داشت: این مسابقات علاوه بر ادای دین به شهدای میناب، فرصتی هم برای بازیابی شور و هیجان در بچه‌ها شد. خیلی از آنها که در ایام جنگ از مدرسه و تمرینات فوتبالی خود دور بودند و از طرفی تحت تاثیر صدای بمباران، هیجان و شادی خود را از دست داده بودند، با حضور در زمین چمن و رقابت با دیگر هم رده‌های خود، تا حد زیادی روحیه‌شان را بازیابی کردند.

وی افزود: از ایام گذشته که زمین‌های محله کیانشهر خاکی بود، استعداد‌های بسیاری مثل مهدی پاشازاده، هاشم بیگ‌زاده، یعقوب کریمی، میلاد باقری و یا علیرضا عظیمی به دنیای حرفه‌ای فوتبال معرفی شدند. هدف ما این است که با برگزاری رویداد‌های مداوم، ظرفیت‌های جدید را شناسایی و به جامعه ورزش معرفی کنیم.

ورزش فقط رقابت در زمین نیست

محمدحسن ذوالقدری شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۵ هم در آئین پایانی این مسابقات و اهدای جام و مدال به تیم‌های منتخب، گفت: در ایام سال رویداد‌های فرهنگی و یا ورزشی زیادی در محله کیانشهر و دیگر محلات تهران رقم میخورد؛ آنچه که «جام شهدای میناب» را از دیگر رویداد‌های ورزشی متمایز می‌کند، پیام اجتماعی و ملی این مسابقات است.

وی افزود: کودکان و نوجوانانی که با سن کم خود، برای مسئله بزرگی، چون میناب به میدان آمدند و با تمام انرژی خود در این مسابقات بازی کردند، در آینده هم برای حفظ نام و پرچم سه رنگ ایران، با تمام وجود می‌کوشند. این فوتبالیست‌های خردسال و نوجوان، از همین الان منش بزرگمردان این حرفه را سرلوحه خود قرار داده و به این درک رسیده‌اند که ورزش تنها حرکت و رقابت در زمین نیست.

ذوالقدری بیان کرد: اختتامیه جام شهدای میناب به معنای پایان نیست؛ بازهم با مشارکت ورزشکاران رویداد‌های مهم برای ایران قوی و همدل رقم خواهیم زد. این روحیه میهن‌پرستی که در بازیکنان تیم ملی و بازیکنان باشگاه‌های محلی در جریان است، می‌بایست روز به روز تقویت شود تا دشمن بداند فرزندان ایران در دوردست‌ها یا در دل یک محله در جنوب تهران، با هر آنچه در دست دارند در مقابل نگاه‌های خصمانه بیگانگان به سرزمینشان ایستادگی می‌کنند.