باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مطاعی، ملیپوش و لژیونر شنای ایران، در روز دوم رقابتهای بینالمللی TVN ایتالیا با کسب دو مدال طلا در مواد ۵۰ و ۲۰۰ متر قورباغه، دو رکورد ملی را نیز به نام خود ثبت کرد.
در جریان روز دوم رقابتهای بینالمللی TVN ایتالیا، امیر مطاعی، ملیپوش و لژیونر ایرانی باشگاه الیت، با عملکردی موفق، دو مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.
مطاعی در مواد ۵۰ و ۲۰۰ متر قورباغه با کسب رتبه نخست مرحله مقدماتی، راهی فینال شد و در هر دو ماده نیز با قرار گرفتن در جایگاه نخست، عنوان قهرمانی را به دست آورد.
وی در ۵۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲۷.۷۴ ثانیه، رکورد ملی ایران را ارتقا داد. مطاعی همچنین در ۲۰۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲:۱۵.۳۳، رکورد ملی این ماده را نیز به نام خود ثبت کرد.
مطاعی در ادامه این رقابتها، صبح فردا در ماده ۱۰۰ متر قورباغه به آب خواهد زد.