باشگاه خبرنگاران جوان- کاروان تیم ملی ایران که در حال حاضر در تیخوانای مکزیک حضور دارد، با پیگیریهای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، برای انتقال هرچه سریعتر به محل برگزاری دیدار دوم خود در جام جهانی اقدام کرده است. در همین راستا، مهدی تاج با ارسال نامهای فوری به ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، ضمن تشریح شرایط تیم، خواستار صدور مجوز برای سفر زودهنگام ملیپوشان به لسآنجلس شد.
طبق این برنامه، کادرفنی قصد دارد با تغییر زمان پرواز، ملیپوشان ظهر شنبه به وقت محلی وارد لسآنجلس شوند تا حدود ۴۰ ساعت پیش از آغاز دیدار با بلژیک، در محل مسابقه مستقر باشند. فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) با این درخواست ایران موافقت کرده است.
با این حال، چالش اصلی در حال حاضر نبود پرواز مستقیم در برنامه از پیش تعیینشده سفر تیم ملی است. با توجه به محدودیت زمانی و ضرورت رعایت پروتکلهای آمادهسازی، احتمال اختصاص پرواز چارتر برای انتقال سریع و بیدغدغه کاروان ایران به آمریکا قوت گرفته است.
گفتنی است، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی، شامگاه یکشنبه از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف تیم ملی بلژیک خواهد رفت.