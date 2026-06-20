باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان‌پاک‌منش - استان خوزستان به دلیل برخورداری از زمین‌های حاصلخیز، اقلیم متنوع، رودخانه‌های بزرگ و زیرساخت‌های گسترده کشاورزی، همواره در زمره استان‌های برتر کشور در تولید محصولات زراعی و باغی قرار داشته است. از این رو، تخصیص عادلانه و پایدار منابع آب به خوزستان نه تنها یک ضرورت استانی، بلکه یک نیاز ملی محسوب می‌شود.

خوزستان سالانه سهم قابل توجهی از تولید محصولات راهبردی کشور از جمله گندم، نیشکر، برنج، ذرت، سبزی و صیفی‌جات را به خود اختصاص می‌دهد. این استان همچنین در تولید انواع خرما، مرکبات و سایر محصولات باغی جایگاه ممتازی دارد. بخش مهمی از نیاز غذایی کشور از طریق تولیدات کشاورزی این منطقه تأمین می‌شود و هرگونه کاهش در تولید خوزستان می‌تواند آثار مستقیم بر امنیت غذایی، قیمت محصولات و وابستگی به واردات داشته باشد.

در سال‌های اخیر، کاهش آورد رودخانه‌ها، خشکسالی‌های متوالی و محدودیت‌های اعمال شده بر تخصیص آب، فشار زیادی بر بخش کشاورزی خوزستان وارد کرده است. ادامه این روند می‌تواند موجب کاهش سطح زیر کشت، افت عملکرد محصولات، بیکاری گسترده کشاورزان و مهاجرت روستاییان شود. این مسئله علاوه بر خسارت‌های اقتصادی، پیامد‌های اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌ای نیز در پی خواهد داشت.

تخصیص آب کافی به خوزستان باید بر اساس نقش راهبردی استان در تولید محصولات کشاورزی و سهم آن در تأمین نیاز‌های کشور صورت گیرد. سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شده در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، طرح‌های توسعه کشاورزی و صنایع وابسته نیز ایجاب می‌کند که منابع آبی مورد نیاز این بخش به شکل پایدار تأمین شود تا بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها حفظ گردد.

از سوی دیگر، تأمین آب کشاورزی در خوزستان به معنای حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد ملی است. در شرایطی که کشور با چالش‌های متعددی در حوزه امنیت غذایی و منابع ارزی مواجه است، حفظ ظرفیت تولید استان خوزستان اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

تولید حدود ۱۷.۳ درصد از محصولات زراعی و باغی کشور در خوزستان؛ کاهش آب مستقیماً امنیت غذایی کشور را هدف گرفته است

یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تأکید بر نقش راهبردی خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: امنیت غذایی مردم ایران در گرو تلاش شبانه‌روزی کشاورزان، به‌ویژه کشاورزان پرتلاش خوزستانی است؛ استان خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی کشور، سهم قابل توجهی در تأمین نیاز‌های غذایی جامعه دارد.

وی افزود: خوزستان با تولید حدود ۱۷.۳ درصد از محصولات زراعی و باغی کشور، رتبه نخست تولیدات کشاورزی را در سطح ملی در اختیار دارد و نقش بی‌بدیلی در پایداری امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. این استان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در تولید گندم، نیشکر، ذرت، سبزی و صیفی‌جات، همواره یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشاورزی ایران بوده است.

نماینده مردم اهواز با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی تصریح کرد: تخصیص آب میان استان‌های مختلف باید بر پایه عدالت، کارشناسی و توجه به ظرفیت‌های تولیدی انجام شود. استان خوزستان به دلیل جایگاه ویژه در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی، نیازمند نگاه ویژه در برنامه‌ریزی‌های آبی کشور است.

یوسفی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه توزیع منابع آب باید با در نظر گرفتن نقش خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور صورت گیرد، چرا که کاهش سهم آب بخش کشاورزی این استان می‌تواند آثار مستقیم بر تولید محصولات اساسی و در نهایت بر سفره مردم داشته باشد.

وی تأکید کرد: حمایت از کشاورزان، تأمین حقابه بخش کشاورزی و مدیریت عادلانه منابع آب، از مهم‌ترین الزامات حفظ تولید و تقویت امنیت غذایی کشور است و انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌های کلان، به جایگاه راهبردی خوزستان توجه ویژه‌ای شود.

بنابراین، ضروری است سیاست‌گذاران و مدیران حوزه آب کشور، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع آبی، جایگاه ویژه خوزستان را به عنوان قطب نخست تولید محصولات زراعی و یکی از مهم‌ترین مراکز تولید محصولات باغی کشور مدنظر قرار دهند. تأمین آب مورد نیاز این استان در چارچوب مدیریت پایدار منابع آب، نه تنها تضمین‌کننده رونق کشاورزی خوزستان است، بلکه به حفظ امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی کشور نیز کمک خواهد کرد.