تشکیل ۵۸۹ پرونده فساد مالی در کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- حجتالاسلام سید حسین حسینی در این نشست خبری ضمن تبیین وظایف قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سند تحول و تعالی، به تشریح اقدامات این دستگاه در استان پرداخت.
وی با اشاره به وضعیت خاص کشور، اقدامات انجامشده در دادگستری کردستان را در شرایط «جنگ اقتصادی» بسیار برجسته و در مواردی بینظیر خواند.
حجتالاسلام حسینی با تأکید بر برخورد قاطع و مستمر با فساد، تصریح کرد: سال گذشته با تمرکز بر حفاظت از بیتالمال، ۵۸۹ پرونده در حوزه مفاسد اداری و اقتصادی شامل اختلاس، ارتشا، پولشویی و تضییع اموال و وجوه دولتی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از فساد، افزود: این سازمان با ارسال مکاتبات هشداری و آسیبشناسی، از بروز تخلفات جلوگیری کرده است؛ بهطوریکه سازمان بازرسی در حوزه مکاتبات هشداری ۵۱ مکاتبه و مکاتبه آسیب شناسی۱۳۰ مورد را در سال ۱۴۰۳ داشت که این تعداد پارسال ۳۳ هشداری و ۳۵ آسیب شناسی رسید و امسال نیز ۱۰۱ مکاتبه هشداری و ۵۵ مکاتبه آسیب شناسی برای دستگاههای اجرایی صادر شد که این جهش به دلیل شرایط جنگی بود.
اقدامات تحولی؛ از قانون معاملات غیرمنقول تا دادگاههای صلح
رئیس کل دادگستری کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات قانونی اشاره کرد و گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و راهاندازی سامانه "ساغر" (سامانه ماده ۱۰ این قانون)، گامی اساسی در رفع معضلات چندینساله حوزه املاک است.
وی همچنین با اشاره به تشکیل دادگاههای صلح در استان افزود: با مدیریت دقیق در کردستان، برخلاف برخی استانها که منجر به تعطیلی دادسراها شد، ما توانستیم ضمن تشکیل دادگاههای صلح، از تعطیلی شعب دادسراها جلوگیری کنیم و همچنین دادگاههای تخصصی خانواده نیز در سنندج و ۶ شهرستان دیگر استان راهاندازی شده تا خدمات تخصصیتری به مردم ارائه شود.
هوشمندسازی؛ از کاهش ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه
حجتالاسلام حسینی با برشمردن دستاوردهای قوه قضاییه هوشمند گفت: ما به سمت حذف پروندههای فیزیکی حرکت کردهایم؛ بهنحویکه آمار الکترونیکیسازی پروندههای شورای حل اختلاف از ۷۳ درصد در سال گذشته به ۸۳ درصد در سه ماه نخست امسال رسیده است.
وی ادامه داد: با ایجاد سامانه هوشمند استعلامات مالی، زمان رسیدگی به پروندهها و شناسایی اموال به شکل چشمگیری کاهش یافته است؛ بهطوریکه استعلام سهام که پیشتر ۱۵ روز زمان میبرد، اکنون به ۲ دقیقه رسیده و اجرای احکام نیز از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است.
برونسپاری خدمات برای کاهش ورودی پرونده
رئیس کل دادگستری کردستان همچنین از اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت کشور خبر داد و گفت: برونسپاری پروندههای خارج از ماهیت قضایی، نظیر انحصار وراثت به ثبت احوال و بررسی تصادفات جرحی با همکاری نیروی انتظامی و بیمهها، باعث کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی سامانههای الکترونیکی از جمله سامانه انتشار آرا، دادگاههای علنی برخط و ارجاع هوشمند کارشناسی، همگی در راستای دسترسی آسانتر مردم و وکلا به خدمات قضایی بدون نیاز به مراجعه حضوری ایجاد شده است.