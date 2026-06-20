باشگاه خبرنگاران جوان - علی فلاحی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استان فارس با بهرهبرداری از ۱۷ واحد فعال پرورش شترمرغ، سالانه بیش از ۳۲۰ تن گوشت شترمرغ تولید و به بازار مصرف عرضه میکند. این حجم از تولید حاصل پرورش سالانه حدود ۸ هزار قطعه شترمرغ پرواری در سطح استان است.
او با بیان ظرفیتهای بالای این صنعت در استان، اعلام کرد: که زنجیره تولید شترمرغ در فارس با تولید سالانه ۱۱ هزار و ۴۰۰ قطعه جوجه یکروزه شترمرغ، توانایی لازم برای تکمیل چرخه تولید را دارا است.
فلاحی در ادامه با تأکید بر اهمیت محصولات جانبی این صنعت، به بهرهبرداری اقتصادی از آنها اشاره کرد و افزود: در کنار گوشت، سالانه حدود ۴۰ تن روغن و ۳.۵ تن پر شترمرغ نیز در استان تولید میشود که در صنایع آرایشی، بهداشتی و بخشهای مختلف صنعتی کاربرد گستردهای دارند.
فلاحی توسعه صنعت شترمرغ را راهکاری مؤثر برای تنوعبخشی به منابع تولید پروتئین، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جدید در بخش دامپروری استان دانست.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: از منظر علمی، گوشت شترمرغ به دلیل داشتن میزان چربی بسیار پایین و درصد بالای پروتئین باکیفیت، یکی از سالمترین منابع پروتئین حیوانی محسوب میشود. این گوشت علاوه بر داشتن آهن و ویتامینهای گروه B، از نظر شاخصهای سلامت قلب و عروق به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع، جایگزینی ایدهآل برای گوشتهای قرمز سنتی در رژیمهای غذایی مدرن است که میتواند فشار مصرف پروتئینهای سنگین را کاهش دهد.
منبع: جهاد کشاورزی فارس