باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال تیم ترکیه در کمال ناباوری مقابل تیم ۱۰ نفره پاراگوئه شکست خورد و با توجه به پیروزی ۲ بر صفر آمریکا مقابل استرالیا و برنامه بازی سوم دو تیم، ترکیه از رقابت‌ها کنار می‌رود.



تیم فوتبال پاراگوئه در دقیقه ۳+۴۵ با یک بازیکن کمتر بازی را ادامه داد. تک گل تیم پاراگوئه را ماتیاس گالارزا به ثمر رساند و برترین بازیکن این دیدار نیز لقب گرفت. تیم ترکیه در آخرین بازی به مصاف تیم میزبان آمریکا می‌رود و پاراگوئه و استرالیا به احتمال زیاد برای رتبه دومی به مصاف هم می‌روند.