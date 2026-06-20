باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

با این فرمول اضافه وزنتان را تشخیص دهید + فیلم

فرمول شاخص توده بدنی که حاصل تقسیم میزان وزن بر قد فرد به توان ۲ است، بهترین شاخص برای تشخیص کمبود یا اضافه وزن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه صبحانه ایرانی از شبکه دو سیما، فرمول شاخص توده بدنی بررسی شد که نتیجه این فرمول در بازه های مختلف نشان می دهد که فرد با اضافه وزن یا کاهش وزن مواجه است.

مطالب مرتبط
با این فرمول اضافه وزنتان را تشخیص دهید + فیلم
young journalists club

چطور متوجه فشار خون بالا در کودکان می‌شویم؟ + فیلم

با این فرمول اضافه وزنتان را تشخیص دهید + فیلم
young journalists club

آمار قابل توجه اضافه وزن در ایران + فیلم

با این فرمول اضافه وزنتان را تشخیص دهید + فیلم
young journalists club

نکات ورزشی برای مراقبت از زانو + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۲۲۲۷

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۸۵۵

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم
۸۴۱

سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۸۱۷

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم
۶۷۹

طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha