با فرا رسیدن ماه محرم الحرام و ایام عزاداری سید الشهدا، با همت شبکه نمایش، ۷ مجموعه تلویزیونی در قالب فیلم سینمایی پخش می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با فرا رسیدن ماه محرم الحرام و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت سید الشهدا، با همت شبکه نمایش، ۷ مجموعه تلویزیونی در قالب فیلم سینمایی پخش می‌شوند. «معصومیت از دست رفته»، «پرده نشین»، «سفر سبز»، «یلدا»، «شب دهم»، «طفلان مسلم» و «وفا» از جمله فیلم‌های هستند که از شنبه ۳۰ خرداد ماه ساعت‌های ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شوند.

فیلم «معصومیت از دست رفته» به کارگردانی داود میرباقری شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۲۱ تماشایی می‌شود.

امین تارخ، سارا خوئینی ها، فریبا کوثری، امین زندگانی، حدیث فولادوند، انوشیروان ارجمند و داریوش فرهنگ از جمله بازیگران این فیلم هستند.

داستان «معصومیت از دست رفته» به سده نخست هجری بر می‌گردد و با محوریت شخصیتی به نام شوذب شکل می‌گیرد.

فیلم «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی یکشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

داستان پرده نشین درباره زنی به نام هدی با بازی ویشکا آسایش است که پس از سال‌ها برای دریافت ارثیه پدری می‌آید، اما برایش اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد.

فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، آتیلا پسیانی، حامد کمیلی، بابک حمیدیان، محمود پاک‌نیت و هومن برق‌نورد در این فیلم به ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم «سفر سبز» به کارگردانی محمدحسین لطیفی دوشنبه ۲ تیر ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

این فیلم با بازی پارسا پیروزفر و محمدرضا شریفی نیا روایتگر روزمرگی‌های مردی جوان است که در کودکی توسط یک خانواده‌ی آلمانی به سرپرستی گرفته می‌شود و پس از گذشت سال‌ها این موضوع را فهمیده و از آلمان به ایران باز می‌گردد تا خانواده واقعی خود را بیابد.

فیلم «یلدا» به کارگردانی حسین میرباقری سه شنبه ۲ تیر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

این فیلم داستان حاج محمدعلی زاهدی مشهور به مندلی که سال‌ها است سنت تعزیه‌خوانی را در شهر بسطام حفظ کرده است با نزدیک شدن زمان مرگش احساس می‌کند که خطا یا گناهی در گذشته باعث تنهایی و آشفتگی امروز او و دور افتادن فرزندانش از اصالت‌ها است. وی به جست‌و‌جو در گذشته اش می‌پردازد تا این …

محمدرضا شریفی‌نیا، فریبا کوثری، الهام پاوه‌نژاد، ماه‌چهره خلیلی، حمیدرضا آذرنگ، چنگیز جلیلوند، کاظم هژیرآزاد، بیژن افشار، اکبر سلطانعلی، حامد میرباقری، سحر افتاده، سیدمهرداد ضیایی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «شب دهم» به کارگردانی حسن فتحی چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود. «شب دهم» با بازی حسین یاری، کتایون ریاحی، رویا تیموریان، ثریا قاسمی و پرویز فلاحی پور، قصه‌ای را در دوران حکومت رضاخان در تهران و ممنوعیت عزاداری برای سالار شهیدان و پرپایی تعزیه روایت می‌کند. در همین گیرودار فردی به نام حیدر خوش مرام از لات‌های تهران قدیم، خواهان ازدواج با دختری از تبار قاجار می‌شود.

فیلم «طفلان مسلم» به کارگردانی سید مجتبی یاسینی پنج شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

شهرام عبدلی، جهانگیر الماسی، آذر سماواتی، امیررضا زادسر، شمسی فضل‌الهی، محمد احسان عارف در این فیلم بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمد و ابراهیم فرزندان کوچک مسلم بن عقیل پسرعموی امام حسین علیه‌السلام هستند. آنها پس از واقعۀ کربلا اسیر می‌شوند، اما در راه می‌گریزند و به کوفه می‌رسند؛ کوفه‌ای که پر از عهدشکنی، نیرنگ، دروغ‌گویی و قساوت است. طفلان مسلم در این شهر نفرین‌شده غریب هستند و مانند پدرشان کسی نیست که به آنها کمک کند..

فیلم «وفا» به کارگردانی محمدحسین لطیفی جمعه ۵ تیرماه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم با بازی هانیه توسلی و پوریا پورسرخ داستان جوانی یهودی_ ایرانی به نام ژوبین پناهی را روایت می‌کند که در حین تحصیل در کشور لبنان با دختری لبنانی_ایرانی و مسلمان بنام وفا آشنا و شیفته رفتار و اعتقادات او می‌گردد. او به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی است. ژوبین به دلیل مشکلات روحی و روانی که پس از کشته شدن پدر و مادرش در انفجار بمبی در قبرس پیدا کرده به بیمارستان منتقل می‌شود. در این زمان یک مامور موساد برای ربودن او از آسایشگاه روانی وارد ایران می‌شود و…

منبع: شبکه نمایش

برچسب ها: فیلم سینمایی ، شبکه نمایش
خبرهای مرتبط
پخش فیلم سینمایی «چ» از شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت چمران
محرم در قاب شبکه نمایش
به مناسبت روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران؛ دو فیلم سینمایی در قاب نمایش
جام جهانی فوتبال در شبکه نمایش؛ «تیم رویایی» و «پرویز خان» پخش می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
هیأت تخصصی کودک و نوجوان در تهران راه‌اندازی شد
آخرین اخبار
هیأت تخصصی کودک و نوجوان در تهران راه‌اندازی شد
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
کتاب‌های ایران‌شناسی در وین به نمایش درآمد
«حاج رحیم» در کمتر از دو ماه به چاپ دوم رسید
عطر محرم در رادیو ایران؛ همراهی مریم نشیبا با سوگواران حسینی در «باغ ارغوان»
رقابت «دختر غزه» در ۳ جشنواره جهانی
شرایط برای ساخت فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه، بسیار دشوار شده است
«جام ۲۶» و «نمودار» در ردیف پرتماس‌های هفته رسانه ملی
آمار فروش و مخاطبان تئاتر شهر و تالار هنر؛ «بی‌هوده» پرفروش‌ترین شد
سریال جدید «سرخدار» در راه آنتن
قاب هولناک جنایت میناب، برنده جایزه بهترین عکس سال شد
سینماها به مناسبت تاسوعا و عاشورا تعطیل شدند
بهروز رضوی؛ صدایی ماندگار که به واژه‌ها جان می‌بخشید
اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی در اربعین حسینی/ آغاز ثبت‌نام کاروان قرآنی نور
هدف‌گذاری برای ثبت ملی سفال و سرامیک به‌عنوان سوغات استان البرز
پخش فیلم سینمایی «چ» از شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت چمران
صنعت پوشاک ظرفیتی مغفول در اقتصاد مقاومتی است/ اقدامات مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت
تبدیل مجموعه‌های خاطره انگیز تلویزیونی به فیلم‌های سینمایی، از شب دهم تا پرده‌نشین
حمله به صداوسیما عزم ما را برای بیشتر کار کردن جزم کرد/ سریال «در و تخته» از جنس مردم بود + فیلم
حاج ماشاءالله عابدی‌فرد: نباید اتحادِ معجزه‌آسای مردم خدشه‌دار شود + فیلم
مهندسان درباره سرنوشت نهایی ساختمان شیشه‌ای تصمیم می‌گیرند + فیلم