باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خانههایی که نیازمند نوسازی هستند و اجرای آنها حدود یکونیم تا دو سال زمان میبرد نیز در حال تعیین تکلیف هستند و بخش عمدهای از ساکنان این واحدها مراحل مربوط به دریافت پول پیش، اجاره مسکن و سایر حمایتهای لازم را طی کردهاند.
وی ادامه داد: حدود ۲ هزار واحد مسکونی در این فرآیند قرار دارند و تا سه روز گذشته نزدیک به ۹۰۰ واحد برای اسکان موقت اجاره شده بود. شهرداری نیز مقدمات تأمین پول پیش و اجاره این واحدها را فراهم کرده است.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: بر این اساس، بخش قابل توجهی از افراد مستقر در هتلها، محل اسکان موقت خود را تخلیه کرده و به واحدهای اجارهای منتقل شدهاند. انشاءالله تا زمان ساماندهی کامل سایر موارد نیز خدمترسانی و حمایت از این عزیزان ادامه خواهد داشت.