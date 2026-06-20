بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی هرمزگان از امروز مناطق غربی خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است و توصیه شده شناورهای سبک و صیادی از تردد پرهیز کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس داده‌های هواشناسی استان هرمزگان، وضعیت جوی و دریایی استان در روز شنبه، ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، با تغییراتی در ساعات بعدازظهر همراه خواهد بود.

همچنین بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، روند افزایش نسبی دما در نقاط مختلف استان تا روز دوشنبه تداوم خواهد داشت.

وضعیت جوی و دریایی امروز

بر اساس این گزارش، جو استان در ساعات صبح امروز آرام و آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود؛ با این حال، در ساعات صبحگاهی در برخی سواحل و جزایر، مه رقیق پدیده غالب خواهد بود.

از ساعات بعدازظهر امروز، با افزایش سرعت بادهای شمال غربی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، شاهد متلاطم شدن دریا در این مناطق خواهیم بود. در همین راستا، توصیه می‌شود مسئولان بنادر، به‌ویژه در بنادر غربی استان، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و از تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی در محدوده جزایر کیش و لاوان تا زمان بهبود شرایط دریایی خودداری شود.

چشم‌انداز روزهای آینده

تحلیل نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که وضعیت دریایی استان در روز یکشنبه نسبتاً آرام خواهد بود، اما از روز دوشنبه تا پایان هفته، وزش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز مورد انتظار است.

وضعیت دمایی

از نظر دمایی نیز، تا روز دوشنبه شاهد افزایش نسبی دمای بیشینه در غالب نقاط استان هرمزگان خواهیم بود که نیازمند توجه شهروندان به مدیریت مصرف انرژی و رعایت نکات ایمنی مرتبط با گرمای هواست.

منبع :هواشناسی هرمزگان