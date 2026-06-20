باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سیدزاده سخنگوی آب و فاضلاب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب به عنوان یکی از راهکار‌های مهم مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس قانون، این تجهیزات باید توسط مشترک متقاضی تهیه شود و شرکت‌های آب و فاضلاب نیز هزینه‌های مربوطه را به صورت قسیطی دریافت کنند.

او افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت این تجهیزات، تلاش‌هایی برای تسهیل دسترسی مشترکان انجام شده است. یکی از این تسهیلات که پیش‌تر از سوی وزیر نیرو اعلام شده، ارائه تخفیف در آب‌بها است؛ به این صورت که اگر مشترکان تجهیزات کاهنده مصرف آب را خریداری و نصب کنند، ۳۰ درصد در آب‌بهای آنها تخفیف اعمال خواهد شد.

سیدزاده ادامه داد: طبیعتاً با اجرای این اقدام، هزینه خرید این تجهیزات طی دو تا سه دوره مصرف برای مشترکان جبران می‌شود و عملاً بازگشت هزینه اتفاق می‌افتد.

سخنگوی آب و فاضلاب کشور با اشاره به استفاده از منابع عمرانی و اعتبارات ملی برای توسعه این طرح اظهار کرد: در کنار این موضوع، از منابع ملی کشور نیز برای تأمین این تجهیزات استفاده می‌شود. سال گذشته توانستیم از محل اعتبارات ملی رقم قابل توجهی را به این موضوع اختصاص دهیم تا شرکت‌های آب و فاضلاب بتوانند تجهیزات کاهنده مصرف را خریداری کرده و به صورت رایگان در منازل مردم و همچنین در اماکن عمومی، مذهبی و آموزشی نصب کنند.

او تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در حال اجرا و پیگیری است و بخشی از آن نیز عملیاتی شده است. در شهر تهران نیز تا جایی که اطلاع دارم، طی حدود یک ماه آینده مناقصه‌ای برگزار خواهد شد تا تجهیزات مورد نیاز خریداری و میان مشترکان توزیع شود؛ هم‌اکنون نیز برخی پایلوت‌ها در شهر تهران در حال اجرا است.

او در پایان تأکید کرد: این طرح در دو بخش دنبال می‌شود؛ در بخش نخست، مردم خودشان تجهیزات کاهنده مصرف را خریداری و نصب می‌کنند و در مقابل ۳۰ درصد تخفیف در آب‌بها دریافت خواهند کرد. در بخش دوم نیز با استفاده از منابع عمومی دولت، این تجهیزات خریداری شده و به صورت رایگان در اختیار برخی مشترکان و اماکن عمومی قرار می‌گیرد.