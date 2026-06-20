\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u06a9\u0648\u0644\u06cc\u0648\u0646\u062f\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u0648 \u0646\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u06a9\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u062d\u0642 \u0648 \u0628\u0627\u0637\u0644 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06af\u0641\u062a\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0633\u062e\u062a \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0