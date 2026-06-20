باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جنگ گفتمانی فرمول‌هایی دارد + فیلم

معاون اجتماعی و فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد جنگ گفتمانی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین امید کولیوند، معاون اجتماعی و فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: تشخیص حق و باطل در جنگ گفتمانی سخت است.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
جنگ گفتمانی فرمول‌هایی دارد + فیلم
young journalists club

تقدیر رئیس قوه قضاییه از اقدامات صداوسیما در جنگ رسانه‌ای

اردوغان و بايدن بر نگرانی از احتمال بروز جنگ مذهبی در عراق تاکید کردند

انتشار گفتگوهاي محرمانه "بوش و بلر" درباره جنگ عراق

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۲۲۲۷

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۸۵۵

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم
۸۴۱

سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۸۱۷

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم
۶۷۹

طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha