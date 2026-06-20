نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین گفت ایران در برابر فشار‌های آمریکا و اسرائیل موقعیت خود را حفظ کرده و طرف «بازنده» این تقابل نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم فدراسیون روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایزوستیا» با اشاره به تحولات اخیر در روابط ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در این تقابل «طرف بازنده» نبوده، بلکه توانسته از منافع خود به‌طور مؤثر صیانت کند.

به گفته وی، ارزیابی مسکو این است که «عقل سلیم در نهایت غالب شده» و نتیجه تحولات اخیر به گونه‌ای رقم خورده که ایران توانسته در برابر فشار‌ها و اقدامات خصمانه، موقعیت خود را حفظ کند. اولیانوف در این زمینه تصریح کرد که بر اساس تفاهم‌های شکل‌گرفته، پیامد‌های اصلی و منفی اقدامات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل تا حد زیادی قابل مدیریت و رفع خواهد بود.

این دیپلمات ارشد روس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به روند‌های دیپلماتیک جاری، از هرگونه توافق میان تهران و واشنگتن که به کاهش تنش‌ها منجر شود استقبال کرد و آن را عاملی مهم برای ثبات در منطقه غرب آسیا دانست. وی تأکید کرد که مسکو انتظار دارد مسیر گفت‌وگوها، به‌ویژه در موضوع برنامه هسته‌ای ایران، تداوم یابد.

اولیانوف همچنین با بازخوانی تجربه برجام، این توافق را نمونه‌ای برجسته از دیپلماسی چندجانبه توصیف کرد که با مشارکت ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان، انگلیس و اتحادیه اروپا شکل گرفت. به باور او، جایگزینی چنین سازوکاری با مدل‌های صرفاً دوجانبه میان تهران و واشنگتن، بعید است بتواند به نتایج پایدارتر یا مؤثرتری منجر شود.

وی در ادامه موضع اصولی روسیه را مورد اشاره قرار داد و گفت مسکو مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، با این حال تأکید کرد که مقامات ایرانی نیز همواره چنین هدفی را رد کرده‌اند. اولیانوف هشدار داد که طرح‌هایی با هدف «برچیدن کامل برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران» در تعارض با اصول پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) قرار دارد.

این مقام روس با اشاره به حقوق بین‌الملل افزود که کشور‌های غیرهسته‌ای از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برخوردارند و تلاش برای محروم کردن ایران از این حق، فاقد مبنای حقوقی است. وی همچنین تأکید کرد که محدودسازی غنی‌سازی در سطوح پایین، ارتباط مستقیمی با اشاعه تسلیحات ندارد، به‌ویژه در شرایطی که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود.

اولیانوف در پایان خاطرنشان کرد که اگرچه موضوعات مرتبط با آینده پرونده هسته‌ای ایران پیچیده و چندلایه خواهد بود، اما روسیه آمادگی دارد از هرگونه توافق حاصل‌شده میان طرف‌های مذاکره‌کننده حمایت کند.

منبع: آی زی

برچسب ها: میخائیل اولیانوف ، ایران و آمریکا ، برنامه هسته ای ایران
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