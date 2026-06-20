باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در پایان سفر کاری خود به قزاقستان که در ادامه سفر رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران انجام شد، از دستاورد مهم توافق دو کشور بر سر تدوین «نقشه راه همکاریهای حملونقل و لجستیک» خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی در تشریح جزئیات این سفر اعلام کرد که علاوه بر نشستهای رسمی در آستانه و آلماتی با وزرای اقتصاد، تجارت و حملونقل قزاقستان، بازدیدهای میدانی گستردهای از مراکز عملیاتی انجام شده است. وی با اشاره به بازدید از بندر خشک «خارگوس» و همچنین بندرهای «کوریک» و «اکتائو»، تأکید کرد که ظرفیتهای بندری و دریایی این مناطق، پتانسیل بسیار بالایی برای تسهیل حملونقل از قزاقستان به ایران دارند.
ایران؛ دروازه ورود قزاقستان به آبهای آزاد
صادق در تحلیل جایگاه راهبردی دو کشور اظهار داشت: «ایران دروازه اصلی قزاقستان به سمت آبهای آزاد است. با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در بخشهای ریلی، جادهای و بهویژه بندری و دریایی، میتوان سهم بسیار بیشتری از حملونقل بین دو کشور را به مدیریت درآورد.»
وی افزود که با توجه به جایگاه قزاقستان به عنوان هاب جهانی غلات و شرایط اقلیمی کشورهای حوزه خلیج فارس، ایجاد مراکز لجستیک مشترک، یک ضرورت استراتژیک است.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه بر اساس گفتوگوهای انجام شده، امکان سرمایهگذاری متقابل در مسیرهای ترانزیتی مهیا شده است گفت: مقرر شد در ایران بنادر امیرآباد، تهران (آپرین)، بندرعباس و چاهبهار به عنوان نقاط کلیدی برای سرمایهگذاری قزاقها معرفی شوند و در قزاقستان سرمایهگذاران ایرانی فرصتهای گستردهای در بنادر کوریک، اکتائو و خارگوس خواهند داشت.
وزیر راه و شهرسازی در پایان، تدوین نقشه راه در حوزههای ریلی، جادهای و بندری را یکی از مهمترین دستاوردهای این سفر دانست و تأکید کرد که این برنامه، نقش بسیار تعیینکنندهای در افزایش حجم ترانزیت صادرات و واردات و در نهایت، رونق اقتصادی و تجارت بین دو کشور ایفا خواهد کرد.