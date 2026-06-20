با احداث بخش‌های توسعه‌ای خطوط ۴،۲، ۶ و ۷ در کنار تکمیل و بهره برداری از خطوط ۸ تا ۱۱ عملاً تهران صاحب ۳۱۵ ایستگاه و حدود ۵۲۰ کیلومتر مسیر ریلی – تونلی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به موجب مصوبات بالادستی و متناظر با اسناد آخرین طرح جامع حمل و نقل ریلی پایتخت، ایجاد ۴ خط جدید مترو برای شهر تهران تکلیف شده است. این ابرپروژه شهری با توجه به افزایش هزینه‌های مصالح، تجهیزات و خدمات، قاعدتاً نیازمند تامین منابع هنگفت مالی است و باتوجه به ماموریت‌های متعدد و متنوع شهرداری تهران در امر رسیدگی به امور کلانشهر پایتخت، روش‌های جدیدی برای پشتیبانی مالی از طرح ساخت خطوط جدید مورد بررسی قرار گرفته است. 

برآورد‌ها نشان می‌دهد که هزینه ساخت تونل ها، ایستگاه‌ها، پایانه‌ها و پارکینگ‌های مربوط به هر خط، پست‌های برق، تاسیساتی از قبیل هواساز‌ها و هواکش‌ها و مواردی از این قبیل، برای تکمیل و راه اندازی ۴ خط ۸ تا ۱۱ رقمی در حدود ۸ میلیارد و چهارصد میلیون یورو (به ارزش امروز کالا و خدمات) است که مبلغ قابل توجهی به شمار می‌آید.

با این اوصاف شهرداری تهران عزم خود را جزم کرده تا پروژه مذکور را در کوتاهترین زمان ممکن و البته تزریق به موقع منابع مالی به سرانجام برساند. این امر با تمهیداتی از قبیل موضوع استحصال منابع مالی از درون پروژه (توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی یا همان TOD)، تهاتر ملک و منابع غیرنقدی، فاینانس و همچنین بهره مندی از قوانینی که کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی را مستحق حمایت‌های مالی و استفاده از بخشی از منابع دولتی می‌داند، صورت خواهد پذیرفت.

گفتنی است با احداث بخش‌های توسعه‌ای خطوط ۴،۲، ۶ و ۷ در کنار تکمیل و بهره برداری از خطوط ۸ تا ۱۱ عملاً تهران صاحب ۳۱۵ ایستگاه و حدود ۵۲۰ کیلومتر مسیر ریلی – تونلی خواهد شد تا مقوله توسعه حمل و نقل عمومی پاک، انبوه بر و ایمن شکل واقعی خود را پیدا کرده و سهم آن از سفر‌های روزانه درون شهری به حد مطلوب ارتقاء یابد.

منبع: شهر

برچسب ها: مترو ، شهرداری
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