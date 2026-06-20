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طوفان‌های شدید شمال مکزیک را درنوردید + فیلم

طوفان‌های شدید و سیلاب گسترده در مونتری مکزیک، جان یک نفر را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - طوفان باعث جاری شدن سیل گسترده و خسارات قابل توجه به اموال در منطقه شهری مونتری در شمال مکزیک شد که منجر به مرگ یک نفر و اختلال در خدمات رسانی در چندین منطقه شد.

 

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