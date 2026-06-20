باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله پایانی انتخابی تیم آمریکا (فاینال ایکس) بامداد امروز برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند.
ترکیب تیم آمریکا در رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: اسپنسر لی (نایب قهرمان المپیک ۲۰۲۴)
۶۱ کیلوگرم: مارکوس بلیز
۶۵ کیلوگرم: ریل وودز - بو باست (مسابقات سری فاینال ایکس در وزن ۶۵ کیلوگرم بین ریل وودز (دارنده مدال برنز جهان ۲۰۲۵) و بو باست (قهرمان آزاد آمریکا ۲۰۲۶) به تعویق افتاده است)
۷۰ کیلوگرم: زین رترفورد (دارنده مدال طلا و نقره جهان)
۷۴ کیلوگرم: جیمز گرین (دارنده مدال نقره و برنز جهان)
۷۹ کیلوگرم: لوی هاینس
۸۶ کیلوگرم: کایل دیک (دارنده ۴ مدال طلای جهان و ۲ برنز المپیک)
۹۲ کیلوگرم: ترنت هیدلی
۹۷ کیلوگرم: کایل اسنایدر (دارنده ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز جهان و المپیک)
۱۲۵ کیلوگرم: وایت هندریکسون