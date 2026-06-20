باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله پایانی انتخابی تیم آمریکا (فاینال ایکس) بامداد امروز برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند.

ترکیب تیم آمریکا در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: اسپنسر لی (نایب قهرمان المپیک ۲۰۲۴)

۶۱ کیلوگرم: مارکوس بلیز

۶۵ کیلوگرم: ریل وودز - بو باست (مسابقات سری فاینال ایکس در وزن ۶۵ کیلوگرم بین ریل وودز (دارنده مدال برنز جهان ۲۰۲۵) و بو باست (قهرمان آزاد آمریکا ۲۰۲۶) به تعویق افتاده است)

۷۰ کیلوگرم: زین رترفورد (دارنده مدال طلا و نقره جهان)

۷۴ کیلوگرم: جیمز گرین (دارنده مدال نقره و برنز جهان)

۷۹ کیلوگرم: لوی هاینس

۸۶ کیلوگرم: کایل دیک (دارنده ۴ مدال طلای جهان و ۲ برنز المپیک)

۹۲ کیلوگرم: ترنت هیدلی

۹۷ کیلوگرم: کایل اسنایدر (دارنده ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز جهان و المپیک)

۱۲۵ کیلوگرم: وایت هندریکسون