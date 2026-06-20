مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان از استقرار میز مشترک آب و برق و راه‌اندازی اتاق پایش مصرف بخش کشاورزی در مرکز پایش این شرکت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد رئیسی اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه مصرف آب و برق در بخش کشاورزی و صیانت از منابع آب زیرزمینی، میز مشترک آب و برق با همکاری شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان و شرکت آب منطقه‌ای استان در مرکز پایش شرکت توزیع برق مستقر شده است.

وی عنوان کرد: استقرار این میز مشترک با هدف افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و ساماندهی فرآیند پایش و نظارت بر عملکرد چاه‌های کشاورزی در سیستان و بلوچستان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان ادامه داد: همزمان با راه‌اندازی این میز مشترک، اتاق پایش مصرف برق در بخش کشاورزی نیز فعال شده تا امکان رصد برخط مصرف برق چاه‌های کشاورزی و نظارت دقیق بر رعایت ساعات کارکرد مجاز آن‌ها فراهم شود.

وی بیان کرد: مدیریت بهینه برداشت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده و افزایش بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح در سیستان و بلوچستان است.

رئیسی تصریح کرد: این اقدام موجب تسریع در رسیدگی به مسائل و درخواست‌های بهره‌برداران بخش کشاورزی شده و با تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول، روند مدیریت مصرف آب و انرژی در سیستان و بلوچستان را هدفمندتر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه سامانه‌های پایش و حرکت به سمت هوشمندسازی چاه‌های کشاورزی از برنامه‌های مهم برای ارتقای بهره‌وری و مدیریت پایدار منابع آب و انرژی در سیستان و بلوچستان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: استقرار میز مشترک آب و برق در مرکز پایش شرکت توزیع برق استان گامی مؤثر در مدیریت مصرف، صیانت از منابع آب زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.

منبع شرکت توزیع برق استان 

برچسب ها: میزخدمت ، توزیع برق
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