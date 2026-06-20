باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه دیدار تیمهای فوتبال ایران و بلژیک رسانههای این کشور مدعی شدند: بیشتر کارشناسان پیش بینی میکنند که بلژیک در بازی مقابل ایران پیروز شود چرا که در بازی پایانی مقابل نیوزیلند کار ساده تری خواهند داشت.
اما برخی از کارشناسان بر این باورند که آیا هدف فقط صعود از این گروه است یا تیمی متفاوت در مرحله حذفی رقابتهای جام جهانی خواهد بود؟ اسپورتس مول در اینباره نوشته است: تیم فعلی تیمی پیر و چسبیده به نسل طلایی فوتبال بلژیک است و باید دید این جام جهانی برای بلژیک رستگاری است یا یک حذف زودهنگام دیگر!
تیم بلژیک امروز به لس آنجلس سفر میکند تا خود را برای بازی مقابل ایران آماده کند. دیدار تیمهای ایران و بلژیک روز یکشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ در لس آنجلس برگزار میشود.
منبع: vrt News