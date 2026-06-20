معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عامل قتل جوانی ۳۱ ساله خبر داد که در جریان یک اختلاف عاطفی و درگیری با دو برادر، با ضربه چاقو جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: ساعت ۷ صبح روز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، وقوع یک فقره قتل در محدوده کلانتری ۱۶۱ ابوذر به بازپرس ویژه قتل اعلام و موضوع به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

وی افزود: بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم به همراه کارآگاهان اداره دهم، کارشناسان مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشکی قانونی در محل حاضر شده و بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول مردی ۳۱ ساله، مجرد و دارای شغل آزاد بوده که بر اثر اصابت جسم نوک‌تیز به ناحیه قفسه سینه جان خود را از دست داده است.

سرهنگ نثاری ادامه داد: در ادامه تحقیقات مشخص شد مقتول به دلیل اختلاف و رقابت عاطفی با دو برادر وارد درگیری شده و در جریان این نزاع، یکی از متهمان با وارد کردن ضربه چاقو به سینه وی، موجب مرگ او در مسیر انتقال به بیمارستان شده است.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت هر دو متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در جنوب تهران دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شدند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: متهم اصلی در بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلاف عاطفی و ارتباط مقتول با دوست دخترش عنوان کرده است.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، متهم اصلی با قرار بازداشت موقت و متهم دیگر با قرار وثیقه در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

منبع: پلیس آگاهی

برچسب ها: قتل ، پلیس آگاهی
خبرهای مرتبط
قصاص، مجازات قتل و باج گیری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
آزادی ۱۰ زندانی، نذر پسری که از مرگ رهایی یافت
راز خانوادگی بعد از یک جنایت فاش شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امکان استعلام ممنوع‌الخروجی قضایی فراهم شد
فراجا هوشیارتر و آماده‌تر از همیشه در مسیر تحقق منافع ملی خواهد بود
بازدید سرزده رئیس‌جمهور از سازمان محیط زیست/ بررسی خسارات زیست‌محیطی جنگ رمضان
حج ۱۴۰۵؛ روایت عبور، تاب‌آوری و تحول
ثبت نام زائران اربعین از پانزده محرم
توسعه درمان‌های نوین و حمایت سه‌ساله از بهبودیافتگان اعتیاد در دستور کار است
دستگاه قضایی در «شرایط ویژه» کشور با قاطعیت از امنیت عمومی صیانت کرد
تأکید دادستان کل کشور بر هم‌افزایی در صیانت از فرهنگ اسلامی و حقوق عامه
امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به بیش از ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته
آخرین اخبار
ثبت نام زائران اربعین از پانزده محرم
بازدید سرزده رئیس‌جمهور از سازمان محیط زیست/ بررسی خسارات زیست‌محیطی جنگ رمضان
دستگاه قضایی در «شرایط ویژه» کشور با قاطعیت از امنیت عمومی صیانت کرد
حج ۱۴۰۵؛ روایت عبور، تاب‌آوری و تحول
فراجا هوشیارتر و آماده‌تر از همیشه در مسیر تحقق منافع ملی خواهد بود
تأکید دادستان کل کشور بر هم‌افزایی در صیانت از فرهنگ اسلامی و حقوق عامه
امکان استعلام ممنوع‌الخروجی قضایی فراهم شد
توسعه درمان‌های نوین و حمایت سه‌ساله از بهبودیافتگان اعتیاد در دستور کار است
امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به بیش از ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته
تحقق ۹۷ درصدی پروژه‌های مستمر توسعه محلی در مناطق ۲۲‌گانه
ترخیص محموله مواد اولیه تولید داروی دیابتی به ارزش ۷۳۷ هزار یورو با ورود دادستانی تهران
معتمدیان: ۴۷ مصوبه سفر نخست به پردیس به‌طور کامل اجرا شد/ ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای تأمین زمین پروژه‌ها
اعلام نتایج وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از ۳۰ خرداد
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی تیر سال ۱۴۰۵
بهره برداری از تعداد ۱۲۱ پروژه عمران شهری در منطقه ۱۸
استقبال عکاسان از «روایت جنگ رمضان»
قصاص، مجازات قتل و باج گیری
شرایط تداوم واردات اتوبوس‌های برقی چینی
فرار قمه‌کش محله جماران در دربند به پایان رسید
اتصال ۹۶ درصد مجوز‌های کسب‌وکار به درگاه ملی با پیگیری سازمان بازرسی
بوستان باغ ایرانی به بهره‌برداری رسید
راهنمای احراز شهادت و جانبازی در حوادث اخیر
دست نوشته‌های مقتول شوهرش را از مرگ نجات داد
پایان قولنامه‌های دردسرساز؛ معاملات عادی در سراشیبی حذف قرار گرفته‌اند
ارائه بیش از ۶.۳ میلیون خدمت وکالت معاضدتی/ ۲۲ هزار خانواده از طلاق نجات یافتند
شلیک پلیس به سارقان سریالی خودرو در شرق تهران
پایان خونین رقابت عشقی در جنوب تهران؛ یک کشته و دو متهم در بازداشت
ترافیک سنگین در هراز و محور‌های منتهی به تهران
بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره دارایی‌های ایران
۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، هزینه ساخت و تجهیز خطوط چهارگانه جدید شبکه مترو تهران