باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات انگلیس روز جمعه تأیید کردند که در برخورد دو قطار مسافربری در نزدیکی بدفورد در شرق انگلیس، یک نفر جان باخته و چندین نفر دیگر زخمی شده‌اند. پلیس حمل و نقل انگلیس که به همراه سایر آژانس‌های امدادی، تحقیقات را رهبری می‌کند، اعلام کرد که تعدادی از افراد زخمی شده‌اند و متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داده است. این تصادف که شامل دو قطار شرکت ایست میدلندز ریلیوی بود، حدود ساعت ۵ بعدازظهر به وقت محلی رخ داد و اعلام حادثه بزرگ و پاسخ اضطراری گسترده را به دنبال داشت.

نخست‌وزیر انگلیس در شبکه‌های اجتماعی با خانواده فرد فوت‌شده همدردی کرد و گفت که گزارش‌های برخورد دو قطار مسافربری در نزدیکی بدفورد بسیار نگران‌کننده است. به گفته روزنامه تایمز، بیمارستان بدفورد برای پذیرش حداقل ۵۰ مصدوم آماده می‌شد و از بخش‌های مختلف درخواست نیروی اضافی کرده است.

شبکه تیمزلینک تأیید کرد که تمام خطوط بین لوتون و بدفورد مسدود شده و باعث اختلال گسترده و لغو پرواز‌ها در ساعت شلوغی عصر شده است. سرویس آمبولانس شرق انگلیس نیز منابع متعددی را به محل اعزام کرده و از عموم مردم خواست برای دسترسی تیم‌های امداد، از منطقه دور بمانند. بیمارستان‌های مجاور از جمله بیمارستان بدفورد در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

منبع: آناتولی