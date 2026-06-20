با ثبت ۶ کارت قرمز تنها در ۲۷ بازی اول، جام جهانی ۲۰۲۶ رکورد خشونت دو دوره گذشته را شکست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای رقابت‌ها از نظر تعداد کارت‌های قرمز، رکورد دو دوره گذشته در قطر و روسیه را پشت سر گذاشته است. تنها پس از برگزاری ۲۷ مسابقه در این تورنمنت، داوران ۶ بار از کارت قرمز استفاده کرده‌اند؛ آماری قابل توجه که سه مورد از آن فقط در بازی‌های روز جمعه ثبت شد.

در جریان پیروزی پرگل ۶ بر صفر کانادا، میزبان مسابقات، برابر قطر در ونکوور، تیم عنابی‌پوش با ۹ بازیکن به کار خود ادامه داد. عاصم مادیبو، بازیکن قطر، به دلیل خطای شدید روی پای اسماعیل کونه و پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، در دقیقه ۵۳ با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. ۲۰ دقیقه پیش از او نیز هم‌تیمی‌اش، همام احمد، به‌دلیل جلوگیری از موقعیت آشکار گلزنی کارت قرمز گرفته و از بازی اخراج شده بود.

در دیدار دیگر شب گذشته نیز طارق محرموویچ، مدافع بوسنی و هرزگوین، در جریان شکست ۴ بر ۱ تیمش برابر سوئیس در لس‌آنجلس، روی خطایی مشابه با کارت قرمز مواجه شد. سه کارت قرمز دیگر هم در دیدار افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی به ثبت رسیده بود؛ مسابقه‌ای که در آن سپفلو سیتوله و تمبا زوانه از آفریقای جنوبی و سزار مونتس از مکزیک از زمین اخراج شدند. به این ترتیب، شمار کارت‌های قرمز این دوره از جام جهانی به عدد ۶ رسید.

این در حالی است که در کل جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، در هر دوره تنها ۴ کارت قرمز توسط داوران نشان داده شده بود؛ آماری که نشان می‌دهد جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای کار، چهره‌ای خشن‌تر از دوره‌های گذشته داشته است.

مارک کلاتنبرگ، داور سرشناس انگلیسی، در ارزیابی این وضعیت گفته است: بازیکنان لزوماً بی‌انضباط‌تر نشده‌اند، اما در محوطه جریمه و در شرایط فشار، مرتکب اشتباهات بزرگ‌تری می‌شوند. از سوی دیگر، قانون جدید فیفا نیز بی‌تأثیر نیست؛ وقتی مربیان ۲۶ بازیکن در اختیار دارند، بازیکنان با آگاهی از وجود جانشین‌های متعدد روی نیمکت، راحت‌تر ریسک اخراج و محرومیت از بازی بعدی را می‌پذیرند.

برچسب ها: جام جهانی2026 ، کارت قرمز
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