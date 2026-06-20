باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مسعود محمدی گلپسند اظهار داشت: اوایل خردادماه سال جاری، پرونده سرقت یک دستگاه خودروی دوو سیلو با شکایت مالک آن از کلانتری ۱۲۸ تهران‌نو به اداره دوم پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی افزود: بلافاصله رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. در ادامه تحقیقات، خودروی مسروقه به صورت اوراق‌شده در یکی از محلات شرق تهران کشف شد. بررسی‌های تخصصی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان داد خودرو در ساعات شب از یک تعمیرگاه خارج و سپس در خیابان رها شده است.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی ادامه داد: با جمع‌بندی اطلاعات و انجام اقدامات فنی و کارآگاهی، هویت عاملان سرقت شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، دستورات لازم برای دستگیری آنان صادر شد.

سرهنگ گلپسند تصریح کرد: در نخستین مرحله، مالک یک مکانیکی که در این پرونده نقش داشت، دستگیر شد. در بازرسی از محل کار وی، قطعات و لوازم متعلق به خودروی شاکی کشف شد. متهم در بازجویی‌ها به سرقت خودرو با همدستی فردی دیگر اعتراف کرد.

وی گفت: در ادامه، کارآگاهان برای دستگیری همدست وی وارد عمل شدند اما متهم با مشاهده مأموران، بدون توجه به اخطارهای پلیس، با یک دستگاه خودروی شاهین مسروقه اقدام به فرار کرد. مأموران پس از طی مراحل قانونی و استفاده از قانون به‌کارگیری سلاح، با شلیک به لاستیک‌های خودرو موفق به متوقف کردن آن شدند.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی افزود: متهم پس از توقف خودرو نیز به صورت پیاده متواری شد که در نهایت با شلیک یک تیر به ناحیه پای راست وی، توسط کارآگاهان زمین‌گیر و دستگیر شد.

سرهنگ گلپسند خاطرنشان کرد: هر دو متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی به اداره دوم پلیس آگاهی منتقل شدند و در بازجویی‌های اولیه به سرقت بیش از پنج دستگاه خودرو در محدوده شرق تهران اعتراف کردند.

وی تأکید کرد: تحقیقات تکمیلی درباره سایر جرایم احتمالی متهمان همچنان ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد .